Maailman ensimmäinen 500 hertsin pelinäyttö

Asusin pelibrändi ROG eli Republic of Gamers on julkistanut maailman ensimmäisen pelinäytön, jonka virkistystaajuus on 500 hertsiä. ROG Swift 500Hz on kooltaan 24,1-tuumainen ja erottelee 1920 x 1080 pikseliä. Ne virkistyvät siis 500 kertaa sekunnissa.

Näyttö hyödyntää Esports-TN-paneeliteknologiaa (E-TN) tuottaakseen 60 prosenttia lyhyemmät vasteajat kuin tavalliset TN-LCD-näytöt, mikä tekee siitä kaikkien aikojen nopeimman LCD-näytön. Pelipaneelin kehittämisessä ROG teki yhteistyötä AU Optronicsin (AUO) kanssa hyödyntäen sen AmLED-tekniikkaa, joka mahdollistaa kirkkauden, kontrastin, värien ja virkistystaajuuden tarkan hallinnan reaaliajassa ja näytettyjen kuvien perusteella.

Asus ROG on aina työntänyt näyttötekniikan rajoja. Kymmenen vuotta sitten yhtiö esitteli maailman ensimmäisen 144 hertsin 1080p -pelinäytön. Vuonna 2017 ROG esitteli ensimmäisen NVIDIA G-SYNC 240 Hz -pelinäytön. Ja vuonna 2020 ROG julkaisi ensimmäisen 360 hertsin pelinäytön.

- Kun esittelimme ensimmäisen 144 Hz:n näytön vuonna 2012, ihmiset sanoivat, että ihmissilmä pystyy havaitsemaan vain 60 kuvaa sekunnissa. Kun sitten esittelimme 240 Hz:n näyttömme, he sanoivat, että ihminen ei pysty havaitsemaan eroa. Tänään olemme tunkemassa aivan uudelle tasolle uskomattoman nopealla ROG Swift 500 Hz:llä, sanoo Asusin näyttötuotepäällikkö Gavin Tsai.

ROG Swift 500Hz:n liikkeen epäterävyyden, paremman visuaalisen ja pienemmän syöttöviiveen ansiosta se on suunniteltu tarjoamaan esports-ammattilaispelaajille etuja turnauksissa. Yksi näistä vaikuttavista ominaisuuksista – poikkeuksellisen alhainen latenssi – on mahdollista osittain tärkeän kumppanuuden ansiosta Nvidian kanssa.