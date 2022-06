NFC-latauksen hyötysuhde parani

Itävaltalainen Panthronics AG on kehittänyt tekniikan, jolla monia pieniä kannettavia ja puettavia laitteita voi ladata NFC-yhteyden yli. Nyt yhtiö on kehittänyt uuden piirin, jonka ansiosta latauksen hyötysuhde paranee 18 prosenttia.

NFC-lataus on tulossa suosituimmaksi standardipohjaiseksi ratkaisuksi kannettaville ja monille puettavilla laitteille. Langaton NFC-lataus voidaan toteuttaa pienellä antennilla ja pienin materiaalikustannuksin. Latausteho on kuitenkin noin watin luokkaa – parhaissa protoissa Panthronics on yltänyt 2,5 wattiin – mikä rajaa enemmän tehoa vaativat laitteet kuten älypuhelimet sovellusten ulkopuolelle.

PTX130W on paranneltu versio aiemmasta PTX100W-piiristä. Parempi tehokkuus antaa laitteiden suunnittelijoille lisää vapauksia. Tehohäviöiden pieneneminen antaa mahdollistaa kutistaa laitekokoa, joten NFC-lataus voidaan tuoda laajempaa valikoimaan laitteita. Pantronics listaa nyt käyttökohteiksi erilaiset seurantalaitteet, älykellot, nappikuulokkeet, kuulolaitteet, älylasit, älysormukset, kynät ja lääketieteelliset anturit.

Parantunut hyötysuhde on seurausta piirin tehovahvistimen parannuksista ja kotelon parannuksista. Näihin kuuluu erillisten lähetys- ja vastaanottonastojen toteutus. Automatisoitu tehonsäätösilmukka optimoi järjestelmän tehokkuuden.

PTX130W sisältää myös pienitehoisen kuuntelijan (listener, tehoa vastaanottava laite) tunnistuspiirin, joka kuluttaa vain 100 mikroampeeria tehoa 2 hertsin kyselytaajuudella. PTX130W-piiri toimitetaan 7 x 7 millimetrin QFN56-kotelossa.