Nokia ilmoitti tänään, että se tekee yhteistyötä DOCOMOn ja NTT:n kanssa määritelläkseen ja kehittääkseen yhdessä keskeisiä teknologioita kohti 6G-verkkoja. Suunnitelmana on rakentaa ympäristöt kokeiluja ja demonstraatioita varten DOCOMOn ja NTT:n tiloihin Japanissa sekä Nokian tiloihin Stuttgartiin Saksaan ja aloittaa haluttujen testien ja mittausten tekeminen jo tänä vuonna.

Tutkimuslaitos Trendforcen mukaan maailmassa myytiin tammi-maaliskuussa 310 miljoonaa älypuhelinta. Määrä on 12,8 prosenttia pienempi kuin edellisneljänneksen aikana. Joko valmistajien olisi syytä olla huolissaan?

Yhdysvaltain energiaministeriön alaisen SLAC National Accelerator Laboratoryn ja Stanfordin yliopiston tutkijat uskovat löytäneensä tavan elvyttää ladattavia litiumakkuja. Tämä voi lisätä sähköautojen toimintasädettä ja akun käyttöikää seuraavan sukupolven elektronisissa laitteissa.

Huawei on aloittanut uusien Watch GT 3 Pro -älykellojen myynnin Suomessa. Tarjolla on miehille suunnattu 46-millisellä näytöllä varustettu titaaniversio sekä feminiinisempi 43-millinen, keraamisella rungolla varustettu versio. Erityisesti keraaminen versio tuo älykelloon luksusta, jota niistä on tähän asti harvoin tavattu.

Suomessa on tehty kansainvälisestikin tärkeä autonomisen junan kenttätesti. Suomalaisen Proxionin vetämässä hankkeessa päästiin Voikkaalla ajamaan ensimmäistä kertaa GoA4-luokan automaattijunaa. Näillä näkymin junaa päästään operoimaan vuonna 2023.

Kingston Digital Europe on esitellyt uuden salatun USB-muistitikun. IronKey Vault Privacy 50 on sertifioitu FIPS 197 -määritysten mukaan ja se salaa sisältönsä AES 256 -laitteistosalauksella XTS-tilassa.

Kvanttitietokoneiden kehitys on ollut nopeaa ja joissakin laskentatehtävissä koneet ovat jo nyt ylivertaisia. Tällaisen kvanttiherruuden todisti heti kanadalainen Xanadu, kun se laittoi kaupallisen Borealis-järjestelmänsä todelliseen testiin.

Itävaltalainen Panthronics AG on kehittänyt tekniikan, jolla monia pieniä kannettavia ja puettavia laitteita voi ladata NFC-yhteyden yli. Nyt yhtiö on kehittänyt uuden piirin, jonka ansiosta latauksen hyötysuhde paranee 18 prosenttia.

Saksalainen Pepperl + Fuchs on esitellyt kompaktin ratkaisun kuljetinhihnan monitorointiin. Contour2D-anturijärjestelmä tunnistaa hihnalla kulkevien objektien ääriviivat yhdellä ainoalla lidar-anturilla.

Intel aikoo yhdessä Barcelona Supercomputing Centren kanssa investoida 400 miljoonaa euroa seuraavan kymmenen vuoden aikana RISC-V-pohjaisten palvelinprosessorien kehitykseen. Tavoitteena on kehittää suorittimia, joilla päästään superkoneissa zettaluokan suorituskykyyn.