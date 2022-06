Maailman nopein kännykkälataus maksaa 699 euroa

Realme esitteli jo helmikuussa Barcelonan mobiilimessuilla GT Neo 3 -puhelimen, jonka akku latautuu 150 watin teholla. Nyt on selvinnyt, millä hinnalla tämä ”maailman nopein lataus” tulee suomalaisten ulottuville.

Realme GT NEO 3 -sarjan lippulaivamalli latautuu 150 watin tehokka nollasta 50 prosenttiin vain viidessä minuutissa. Ultradart-latauksen saa 699 eurolla. Huippumalli myydään 12+256 gigatavun muisteilla. Realme myy laitetta myös 8+128 gigan muistilla ja 80 watin latauksella, jolloin hinta on 599 euroa.

Laturin elektroniikan realmen uutuuteen on kehittänyt kehittänyt Navitas Semiconductor. Navitas tunnetaan galliumnitridipohjaisen tehoelektroniikan pioneerina. GaN-piireillä päästään suurempaan tehotiheyteen, nopeampaan kytkentään ja pienempään kokoon kuin perinteisillä piikomponenteilla.

Laturi on mitoiltaan 58 x 58 x 30 millimetriä, joten sen tehotiheys on ennätyksellinen 1,5 wattia kuutiosenttiä kohti. GaN-piirit toimivat jopa 20 kertaa nopeammin kuin vanhat piisirut. GaNFast-piireille on integroitu GaN-fetin lisäksi latauksen ohjaus ja suojauspiiristö.

150 watin laturit ovat kevään aikana tulossa muihinkin uusiin puhelimiin. Esimerkiksi OnePlus on kertonut tuovansa tarjolle OPPOn laboratorioissa kehitetyn 150 watin SuperVOOC-tekniikan.