Uusi yritys aikoo 3D-tulostaa metalliakkuja

Litiumioniakkuja käytetään nyt kaikkialla, mutta kiinteät metalliakut ovat turvallisempia, energiatiheydeltään selvästi parempia ja vakaampia. Piilaaksolainen Sakuú aikoo nyt rakentaa gigaluokan tehtaan, jossa se tulee 3D-tulostamaan metalliakkuja.

Maailman ensimmäisen 3D-tulostetun kiinteän metalliakun kehittäjä on jo avannut monipuolisen suunnittelukeskuksen 3D-tulostettujen akkujen kehitykseen Piilaaksossa. Tämä usean miljoonan dollarin rakentaminen seuraa Sakuun akkupilottilinjaa. Yhtiö keräsi aiemmin tänä vuonna 62 miljoonan dollarin rahoituspotin.

Sakuún mukaan ensimmäisen akkujen 3D-tulostustehtaan nimeksi tulee Sakuú G-One. Uusi toimitila on kooltaan yli 7300 neliömetriä ja se tulee olemaan yhtiön lippulaivasuunnittelukeskus. Siinä on useita toimintoja: akku-, suunnittelu-, materiaalitiede-, tutkimus- ja kehitystyö ja lisäaineiden valmistus, ja se valvoo uusien jättimäisten gigaluokan tehtaiden työntekijöiden koulutusta ja asiakastuote-esittelyjä.

Sen arvioidaan työllistävän 115 työntekijää vuoden 2023 ensimmäiseen vuosineljännekseen mennessä. Uuden laitoksen ansiosta Sakuu voi skaalata 3D-tulostusakkualustaa, kun yhtiö aikoo avata jättimäisiä tehtaita ympäri maailmaa kokonaisenergiantuotannon ollessa 60 GWh vuoteen 2028 mennessä.

Sakuú on yltänyt metalliakuissaan energiatiheyteen, joka on 800 wattituntia litraa kohti. Tyypillisissä litiumakuissa lukema on 55 wattituntia/litra, joten puhutaan aivan eri kokoluokan tiheydestä.