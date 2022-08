Motorola nokitti 200 megapikselin kameralla

Motorola on julkistanut Moto X30 Pro -mallinsa, jossa on ensimmäistä kertaa peräti 200 megapikselin jättikenno. Muutenkin laite pitää sisällään uusimman polven tekniikkaa. Se ei kuitenkaan tiettävästi ole tulossa myyntiin Euroopassa.

Laitteessa on Qualcommin Snapdragon 8 Plus gen 1 -piirisarja, joka on nyt kaikissa uusissa Android-huippumalleissa. Prosessorin suorituskykyä voinee kuvata sanalla ”riittävä”. Lisäksi Motorola on kiihdyttänyt langallisen latauksen 125 wattiin.

Näyttö on kooltaan 6,67-tuumainen ja erottelee 2400 x 1080 pikseliä. Näytön virkistystaajuus on nostettu 144 hertsiin, joten tältäkin osin Razr-uutuus menee vähän muista ohi. Muistia laitteessa on 8 tai 12 gigatavua ja tallennustilaa 128-512 gigatavua.

200 megapikselin jättikenno on Samungin valmistama. Kennon koko on 1/1,22 tuumaa. Kennossa käytetään uutta ChameleonCell-tekniikkaa, jolla voidaan parhaimmillaan yhdistää 16 pikselin data yhdeksi pikseliksi. Tämä lupaa parempia kuvia hämärissä olosuhteissa.

Isommalla muistilla puhelimen hinnaksi on Kiinassa ilmoitettu 4499 yuania, mikä tarkoittaisi hieman alle 640 euron hintaa.