Fold 4 on upea, mutta yrittää vaikeinta mahdollista temppua

Samsung esitteli keskiviikkona uudet taivuteltavat Galaxy Fold 4- ja Flip 4 -mallinsa. Laitteet ovat raudaltaan upeita, ohjelmistoltaan selvästi paranneltuja ja maajohtaja Mika Engblom (kuvassa) odottaa tämän laiteluokan kasvun jatkuvan eksponentiaalisesti. Haaste on iso, sillä taivuteltavat yrittävät muuttaa tapaamme käyttää älypuhelimia.

Kehitys on ollut nopeaa. Ensimmäiset taivuteltavat Samsung esitteli alkukeväästä 2020. Kahden ja pulen vuoden aikana on nähty nyt neljä iteraatiota ja teknisesti kehitys on ollut huimaa. Eikä vikaa ole ollut myynninkään kehittymisessä.

- Toisen polven Foldia myytiin neljää kertaa enemmän kuin ensimmäistä. Kolmas versio myi kuukaudessa enemmän kuin toinen. Odotamme, että tämä kasvu jatkuu myös uusimman Foldin ja Flipin osalta, Engblom sanoi.

Laitteet hakevat eri käyttäjäryhmiä. Flip on trendikkäämpi ja ehkä hakee nuorempia ostaa. Fold on enemmän raskaan sarjan työkalu. Nyt kun suurimmat puutteet - kamera, ohjelmisto - on pääosin korjattu, Fold 4 on valmis tuote.

Paitsi että ei ole. Uusi laitekatergoria merkitsee, että jokainen uusi versio on edelleen raakile jollain tasolla. Strategy Analytics ennustaa, että vuonna 2025 taivuteltavia puhelimia myytäisiin jo 75 miljoonaa kappaletta. Silloin taittuva ruutu on muuttunut kuriositeetista todelliseksi bisnekseksi.

Iso kysymys on se, muuttaa Fold koko älypuhelinmarkkinan. Karkeasti voidaan sanoa, että nykyälypuhelin on ollut vain ”reunahuomautuksia” Applen ensimmäiseen iPhoneen. Älypuhelin siten, kun me sen tunnemme, on siis vain 15 vuotta vanha. Taivuteltava puhelin on ensimmäinen vakava ja mahdollisuuksia omaava laite, joka voi siirtää nykyiset laitteet historiaan.

Suomessa ja lännessä ylipäätään Samsung hallitsee taivuteltavien markkinaa. Mika Engblom sanoo, että vuonna 2025 markkinoilla on jo liuta muitakin valmistajia. Merkkejä tästä on näkyvissä koko ajan, viimeisin Xiaomin uunituore Mix Fold 2. - Jonkun on oltava tienraivaaja, Engblom sanoi eilen.

Mihin Fold 4 sitten taipuu, kun kamerat on päivitetty lippulaivatasolle ja ohjelmisto eli Flex Mode näyttää jo varsin toimivalta? Siihen pitää palata parin viikon testin päästä.

Galaxy Flip 4:n ja Fold 4:n myynti alkaa kahden viikon päästä eli 26.8. Flip 4 maksaa muistista riippuen 1149-1329 euroa (128/256/512 GT). Fold 4 on tarjolla 256 ja 512 gigatavun tallennustilalla ja hinnat ovat 1879 ja 1999 euroa. Ennakkotilaajat saavat vanhasta puhelimista jopa 200 euroa hyvitystä.