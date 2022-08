OnePlus 10T tuli myyntiin - GaN-tekniikka näyttää voimansa

OnePlus kertoo aloittaneensa tänään uuden 10T-mallin toimitukset ympäri Eurooppaa. Kyse on äärimmäisen nopeasti laitteesta uuden Snapdragon 8+ Gen 1 -prosessorin myötä, mutta laitteen huomionarvoisin seikka perustuu uusiin galliumnitridipohjaisiin tehokomponentteihin.

Laitteessa on ensimmäistä kertaa OnePlussan puhelimissa 150 watin SuperVOOC-pikalataus. Se antaa virtaa koko päiväksi vain 10 minuutin latauksella, ja nollasta täyteen 4800 milliampeeritunnin akun lataa 19 minuutissa.

10T:n lataustekniikka perustuu Navitas Semiconductorin GaNFast-piireihin. Siruille on integroitu ajurit, ohjaus suojaus ja virta-anturi. Sen ansiosta latauksen nopeus saadaan nostetuksi kolminkertaiseksi samalla, kun energiatehokkuus paranee 40 prosenttia. Lisäksi piipohjaisiin ratkaisuihin verrattuna laturin koko ja paino putoavat puoleen.

10T:ssä käytetään Navitasin NV6125-piirejä, joiden perässä on korkeataajuuksinen flyback-tyyppinen QR-muunnin. Piirien ansiosta laturin koko on saatu puristettua 58 x 57 x 30 millimetriin. tehotiheys on 1,6 wattia kuutiosenttiä kohti.

150 watin tehonsyöttö tuottaa melkoisesti lämpöä, joten OnePlus on suojannut 10T:n useilla teknologioilla. Tällainen on esimerkiksi akun tilaa valvova Battery Health Engine, joka pidentää OnePlus 10T:n akun käyttöikää ja lupaa säilyttää 80 prosenttia akun kapasiteetista jopa 1600 lataussyklin jälkeen. Tämä vastaa neljän vuoden päivittäistä lataamista.

OnePlus 10T:n 8+128 gigatavun version saa 699 eurolla, 16 + 256 gigatavun version satasen kalliimmalla.