Maanmittauslaitoksen ylläpitämä Metsähovin geodeettinen tutkimusasema Kirkkonummella tekee teknologiaharppauksen ottaessaan käyttöönsä uusitun mittalaitteiston. Sen ansiosta Suomi saa ennennäkemättömän tarkkaa paikkatietoa. Tarkkuus paranee jopa millimetritasolle.

Useimmat ulkomaiset yritykset ovat jättäneet tai jättämässä Venäjän tämän vuoden aikana. Nyt saman ovat vahvistaneet Nokia ja Ericsson MobileWorld-uutisille. Syynä on tietenkin Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Eaton täydentää easyE4-releen tiedonsiirtovaihtoehtoja Modbus RTU -moduulilla. Tämä vakiintunut ja laajalti käytetty väyläprotokolla tarjoaa avoimen ja standardoidun rajapinnan automaatiotoimintojen kustannustehokkaaseen toteuttamiseen. Sille löytyy käyttökohteita perinteisessä kone- ja laiterakentamisessa sekä rakennusautomaatiossa ja DNV-sertifioinnin ansiosta myös merenkulkualalla.

Sähköauton suurin haaste on latausinfran lisäksi kantama, latauspaikkojen etsintä aiheuttaa tunnetusti jopa ahdistusta. Kiinalainen Svolt Energy on kehittänyt 20 ampeeritunnin rikkiakun prototyypin, jonka energiatiheys on 350-400 Wh/kg. Akun avulla olisi mahdollista ajaa sähköautolla yhdellä latauksella jopa yli 1000 kilometriä.

Insinöörien seura IEEE on julkistanut tämän vuoden listansa suosituimmista ohjelmointikielistä. Python jatkaa listan kärjessä, mutta C seuraa lähituntumassa. IEEE korostaa, että jos kaikki C-sukuiset kielet C++ ja C# mukaan lukien laskettaisiin yhteen, C nousisi Pythonin ohi.

Nokia ja Google ovat onnistuneesti kokeilleet innovatiivisia verkon viipaleiden valintatoimintoja 4G/5G-verkoissa käyttämällä URSP-tekniikkaa (UE Route Selection Policy) ja Googlen Pixel 6 Pro -puhelimia. Laitteissa oli käytössä vasta valmistumassa oleva Android 13 -käyttöjärjestelmä.

Tehonsyöttöratkaisuja kehittävä COSEL on lisännyt teollisuuden ja lääketieteen sovellusten AEA-sarjaansa uuden 800 watin teholähteen. Powerista saadaan irti 300 prosentin huipputeho jopa 3000 millisekunnin ajan.

Ruotsalainen Euvic on ohjelmointitalo, joka aloitti vuonna 2018. Suomessa yhtiö on toteuttanut projekteja esimerkiksi Keskolle, Onnibussille, Tikkurilalle ja Pop Pankille. Nyt yhtiö hakee lisää kasvua Suomesta. Tavoitteena on kasvaa 500 miljoonan kruunun it-palvelutaloksi vuoteen 2030 mennessä.

Uusimmat taivuteltavat eli ns. foldable älypuhelimet ovat teknisesti upeita luomuksia, mutta usein erittäin kalliita. Sen takia niiden menekki on jäänyt edelleen varsin marginaaliseksi. Tänä vuonna niiden osuus älypuhelinmarkkinoista kasvaa kuitenkin 1,1 prosenttiin, arvioi TrendForce.

Nykyaikaisissa ajoneuvoissa on lukuisia järjestelmiä ja vimpaimia, ja niiden määrä kasvaa joka vuosi. Joillakin niistä pyritään houkuttelemaan ostajia tai lisäämään mukavuutta. Yleisiä esimerkkejä ovat tunnelmavalot, huippuluokan viihdejärjestelmät, erilaiset suorituskykytilat, esiasetetut istuinasetukset, peilien asennot jne. Muut järjestelmät ovat kuljettajan ja matkustajien turvallisuutta varten, joita kutsutaan yleisesti nimellä ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Yleisiä esimerkkejä näistä ovat mukautuva vakionopeussäädin, automaattinen hätäjarrutus, peruutuskamerat, eteenpäin tunnistus ja surround-kamerat.