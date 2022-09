Uuden polven oskilloskooppi näyttää signaalin tarkemmin kuin koskaan aiemmin

Elektroniikkalaitteiden kehitys vaatii mittauslaitteita, mutta signaalit ja niiden mahdolliset viat saadaan näkyviin vain siten, mihin laite pystyy. Rohde & Schwarz on esitellyt uuden oskilloskooppiperheen. MXO-4 on yhtiön mukaan ensimmäinen uuden sukupolven skooppi.

MXO 4 -skoopin takana on vuosien kehitystyö. Sen salaisuus on pitkälti R&S:n omaa suunnittelua olevassa ASIC-piirissä (MXO-EP), jonka suorituskyky - 200 Gpps - riittää prosessoimaan jokaiselta kanavalta 12-bittisen AD-muuntimen läpi tulevaa dataa. MXO 4 pystyy sieppaamaan 4,5 miljoonaa datapistettä sekunnissa.

Tuotepäällikkö Jithu Abrahamin mukaan nopeus tarkoittaa, että suunnittelija näkee enemmän yksityiskohtia signaalista. Vastaava suorituskyky on aiemmin nähty vain huippuluokan skoopeissa. MXO 4 on kuitenkin suunniteltu korvaamaan RTE-malli Rohden valikoimassa ja sen edullisin perusmalli maksaa 7600 euroa.

Tarkkuus ja resoluutio eivät kuitenkaan yksinään riitä. MXO-4 sisältää lisäksi vakiona 400 Mpts:n tallennusmuistin jokaisella kanavalla. - Jos muistia ei ole riittävästi, joudutaan pienentämään resoluutiota, Abraham muistutti. Maksimidatamuisti on 800 megapistettä kahdella kanavalla.

12-bittinen AD-muunnin on käytössä kaikilla näytenopeuksilla. Kaistanleveysvaihtoja on viisi (200, 350, 500 MHz, 1 ja 1,5 GHz). 18-bittinen pystyresoluutio lisää osaltaan tarkkuutta. MXO 4 -skoopeissa on Rohden mukaan myös luokkansa alhaisin kohina ja suurin offset-alue (+/- 5 V). Tämän ansiosta suunnittelijat voivat nähdä DC- ja muut signaalit tarkemmin kuin millään muulla markkinoilla olevalla oskilloskoopilla. MXO 4:ssa on myös kalliimmista skoopeista tutuksi tullut digitaalinen liipaisu, jolla voidaan eristää vaikeasti löydettäviä pieniä fyysisen kerroksen poikkeavuuksia.

RF-testerinä uutuus tuo kehittäjille aika-alueen mittausten lisäksi kovat RF-spektrimittausominaisuudet. Laite on ensimmäinen, joka pystyy suorittamaan 45 000 FFT-muunnosta sekunnissa. Kilpailevissa laitteissa lukema on tällä hetkellä alle 10, joten ero on massiivinen.

Skoopin esittelytilaisuudessa huomio keskittyi myös paranneltuun käyttöliittymään. Linux-pohjaista järjestelmää ohjataan 13,3-tuumaisella kosketusnäytöllä, jossa kaikki mittaukset ja parametrit löytyvät valikoista. Käyttöliittymää voi säätää hyvin vapaasti ja mukana on myös hakutoiminto, jolla haluttu parametri löytyy nopeasti.

Lisätietoja täällä.