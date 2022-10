Nokia vie Euroopan 6G-tutkimuksen kohti standardeja

Euroopan komissio on ilmoittanut eurooppalaisen 6G-lippulaivahankkeen toisen vaiheen luomisesta. Hexa-X-II:n työtä johtaa Nokia. Tavoitteena on jo lähivuosina päästä järjestelmätason 6G-työhön sekä samalla työstää tekniikkaa tulevan 6G-standardin pohjaksi.

Hexa-X:n eli 6G-hankkeen ensimmäistä vaihetta jatkava Hexa-X laajentaa hankkeessa mukana olevien kumppanien luettelon 44 organisaatioon. Hanke on saanut Euroopan komission rahoituksen osana Smart Network and Services Joint Undertakingin (SNS-JU) ensimmäistä hakua. Tämä on seuraava merkittävä askel kohti keskeisten alan sidosryhmien yhdistämistä Euroopassa. Sekä Hexa-X:n että Hexa-X-II:n tavoitteena on vakiinnuttaa Eurooppa 6G:n johtajaksi.

Ericsson ottaa vastuulleen Hexa-X-II:n teknisen johtajuuden. Orange, TIM SpA, TU Dresden, Oulun yliopisto, IMEC ja Atos auttavat koordinoimaan erilaisia ​​työpaketteja, kuten radion evoluutio ja innovaatio, tulevaisuuden laitteet ja joustava infrastruktuuri, älykäs verkonhallinta ja arvot sekä vaatimukset ja ekosysteemi.

Kuluttajien kannalta 6G-työ on 5G:n evoluutiota. Sen ensimmäisessä vaiheessa käyttöön tulee 5G-Advanced, jonka perustaa Nokia on jo ollut luomassa tulevissa 3GPP-julkaisuissa 18 ja 19. Nyky-5G:een verrattuna Advanced-versio parantaa esimerkiksi XR- eli Mixed Reality -sovellusten mahdollisuuksia, erittäin tarkkaa paikannusta, verkkojen peittoa ja radioverkkojen ohjaamista tekoälyn avulla.

Hexa-X-II-projektin tavoitteena on käynnistyä 1.1.2023 ja sen suunniteltu kesto on kaksi ja puoli vuotta.