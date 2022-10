Miksi Samsungin tehokkaampi laturi ei ole nopeampi?

Samsungin S22 Ultra-huippupuhelin pääsi taannoin jopa otsikoihin, kun kävi ilmi, ettei laturin vaihtaminen juurikaan nopeuttanut latausprosessia. Tech Insightsin analyysi kertoo, miksi näin on. Syy löytyy Samsungin eri latureille määrittelemät latausalgoritmeista.

Älypuhelimen akun lataamisessa on kyse kompromissista. Moni valmistaja käyttää yhä kasvavia tehoja, mutta tämän tiedetään lyhentävän akun elinikää. Applea on moitittu hitaasta latauksesta, joka johtuu osin myös käytetystä Lightning-liitännästä, mutta toisaalta kyse on valinnasta: pienellä teholla akku kestää paremmin lataussyklejä ja säilyttää kapasiteettinsa pidempään.

Tech Insights testasi Samsungin S22 Ultrassa kolmea eri laturia: 45 watin pikalaturia, 25 watin peruslaturia sekä 25 watin matkalaturia. Jokaisen kohdalla puhelin käytti erilaista algoritmia, joka vaikuttaa sekä virran määrään, syöttötehoon että lopulta latausaikaan.

Tutkimuksessa havaittiin, että Samsung S22 Ultra valitsee erilaiset latausalgoritmit käytetystä laturista riippuen. 45 W laturin ansiosta puhelin voi hyötyä suuremmista virroista latauksen alussa, mikä mahdollistaa kaksi etua. Latausaika lyhenee 8 minuuttia (eli noin 10 prosenttia) verrattuna 25 W laturiin. Akun elinikä voi myös pidentyä, koska latauksen myöhemmissä vaiheissa korkeammalla lataustasolla käytetään pienempiä virtoja.

Mielenkiintoista on, että useimmissa tapauksissa Samsungin laturit eivät toimineet suurimmalla nimellistehollaan. 45 watin laturi syötti enimmillään 35 watin tehoa hyvin lyhyen aikaa. 25 watin laturi ylsi 23 watin maksimitehoon ja 25 watin matkalaturi syötti virtaa 12,5 watin teholla. Laturit pystyvät tuottamaan suuremman virran, mutta puhelimen latausalgoritmit rajoittavat käytettyä virtaa.

Kahdessa Samsung-laturissa Tech Insights havaitsi korkeataajuisia aaltoiluvirtoja, jotka ylittivät useita kilohertsejä. Nämä voivat johtua DC-DC-muuntimesta, mutta ne voivat olla myös suunniteltuja Tech Insights aprikoi, josko Samsung yrittää näin pidentää akun käyttöikää. Toisaalta matkalaturissa värinöitä ei ollut. Matkalaturia käytettäessä latausalgoritmi oli paljon yksinkertaisempia ja akun täyteen lataaminen kesti 27 minuuttia muita kauemmin.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että eri latausalgoritmien välillä on eroja ja valinta riippuu viime kädessä käyttäjien vaatimuksista. Nopea lataus tapahtuu tyypillisesti lyhyemmän syklisen käyttöiän kustannuksella. Jos pidempi syklinen käyttöikä on tärkeämpää kuin latausnopeus, matkalaturi on Samsungin S22 Ultraan oikea vaihtoehto, koska keskimääräinen virta latauksen aikana on alhaisin.

Tietenkin käyttäjän pitää valita, kannattaako investoida 45 watin laturiin, jos latausaika lyhenee sen ansiosta vain 7 minuuttia. Suurempaa virtaa 45 watin laturi syöttää kuitenkin hyvin lyhyen aikaa, mikä pienentää litiumpinnoittumista eli saostumista grafiittisen anodin pinnalla. Akun elinikä ja terveys säilynevät tällä tapaa paremmin.

Kuva: TechInsights