VTT:llä kehitetty tekniikka mullistaa sisätilojen lämmityksen

VTT:llä on kehitetty 0,2-0,3 millimetrin paksuisista elementeistä koostuva sisätilojen lämmitysjärjestelmä, jota voidaan säätää ja ohjata yhtä helposti ja joustavasti kuin valaistusta. Ensi vuoden toukokuussa tekniikkaa kaupallistava oululainen The Warming Surfaces Company tuo ensimmäiset tuotteensa markkinoille.

Innovaation avulla on mahdollista vähentää merkittävästi lämmityskustannuksia ja lämmityksen hiilijalanjälkeä. Uusi yritys valmistautuu parhaillaan ensimmäisen kaupallisen tuotteensa lanseeraukseen toukokuussa 2023.

Tekniikka tulee markkinoille mitä otollisimpaan aikaan. Eurooppaa ravistelee Venäjän hyökkäyksen aiheuttama energiakriisi. Lämmityskustannusten leikkaaminen ja älykäs, nopea reagoiva lämmitys voivat säästää valtavia summia pohjoiseurooppalaisten ja -amerikkalaisten ihmisten asumiskustannuksista. Yrityksen nimestä voidaan olla montaa mieltä, mutta kansainvälinen kaupallinen potentiaali on valtava. Puhutaan miljardiluokan markkinoista.

Nykyiset lattialämmitysjärjestelmät ovat kalliita, niiden asentaminen on hankalaa ja ne toimivat passiivisesti. Järjestelmät reagoivat hitaasti, minkä takia ne jätetään päälle silloinkin, kun huoneita ei käytetä. Käyttäjät voivat hallinnoida digitaalista pintalämmitysjärjestelmää lähes reaaliaikaisesti ja käyttää sitä lähes yhtä helposti kuin valaistusta: kun huoneessa ei ole ketään, lämpötilaa voi laskea merkittävästi, ja lämmityksen saa nopeasti takaisin päälle huoneeseen palattaessa.

- Talojen rakenteet eivät tarvitse korkeita lämpötiloja pysyäkseen kunnossa. Koteja pidetään 21 asteen lämpötilassa silloinkin, kun asukkaat ovat töissä tai lomailemassa. Digitaalisella ratkaisullamme asuintiloja voi alkaa lämmittää asukkaiden toivomaan lämpötilaan muutamaa minuuttia ennen kotiintuloa. Ratkaisun avulla voi päättää, mitkä huoneet ovat lämpimänä kotona oltaessa, sanoo Terho Kololuoma, joka on The Warming Surfaces Companyn teknologiavastaava ja yksi yrityksen perustajista.

Kehitetty valmistusteknologia mahdollistaa ohuiden digitaalisten lämmityselementtien liittämisen sisustusmateriaaleihin suurissa valmistuserissä ja on siten ekologisesti ja kannattavasti tuotavissa esimerkiksi lattiamateriaalien jättimäisille markkinoille. Käyttäjälle näkymättömät lämmityselementit mahdollistavat rakennusten modulaarisen suunnittelun ja muunneltavuuden, jossa ei tarvitse ottaa huomioon tilaa vieviä kiinteitä lämmitysratkaisuja.

Älykästä ja nopeaa digitaalista lämmitystä tarvitaan muuallakin kuin kodeissa. Esimerkiksi hotellit tuhlaavat energiaa ja kerryttävät lämmityslaskuja pitämällä tyhjiä huoneita lämpiminä. Uuden teknologian avulla hotellin vastaanotto voi kytkeä pintalämmittimet päälle asiakkaan kirjautuessa sisään, jolloin huoneen lämpötila on sopiva vieraan sinne saapuessa.

The Warming Surfaces Companyn elementit voidaan asentaa rakennuksiin jälkikäteen, mistä on merkittävää hyötyä etenkin Euroopassa, sillä Euroopan Komissio on todennut, että vuoteen 2030 mennessä jopa 35 miljoonaa rakennusta on remontoitava energiatehokkaammaksi.

Yksi yrityksen perustajista, Jarno Vehmas muistuttaa, että kodin sisälämpötilan alentaminen yhdellä asteella säästää lämmityskustannuksista 5 prosenttia. - Lämpimiin koteihin on kuitenkin totuttu eikä mukavuudesta haluta tinkiä. Euroopan energiakriisi ei pääty tähän talveen eikä seuraavaankaan vaan se on jatkuva haaste, kunnes saadaan älykkäämpiä, taloudellisimpia lämmöntuottotapoja. Lämmityksen ympäristövaikutuksia on pienennettävä samalla kun otetaan huomioon, että lämpö on edelleen ihmisen perustarve, Vehmas toteaa.