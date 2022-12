Seagaten uusi mekaaninen levy on yhtä nopea kuin SSD

Mekaanisen kiintolevyn toimintaa voidaan nopeuttaa kasvattamalla levyn pyörimisnopeutta, mutta tällä on taipumus johtaa kirjoitus- ja lukuvirheisiin. Seagaten uusin levy pitää sisällään kaksi levyä lukupäätä, jolloin päästään jo SATA-väyläisen flash-tallennuksen nopeuteen.

Saavutus on merkittävä ja voi osaltaan pidentää magneettiseen tallennukseen perustuvien HDD-levyjen elinikää henkilökohtaisessa tallennuksessa. Mach.2-sarjan uutuus on nimeltään Exos 2X18 ja siinä on kaksi 7200 kierroksen minuuttinopeudella pyörivää levyä.

Molempien levyjen aktuaattori hakee dataa omalle dataväylälleen. Näin päästään 524 megatavun datansiirtonopeuteen, mikä vastaa SATA3-väyläisen SSD-levyn siirtonopeutta.

Datansiirtonopeus ei tarkoita datan kirjoitus- ja lukunopeutta. Käytännössä Exos 2X18 -levy lukee dataa nopeudella 304 IOPS ja kirjoitusnopeus on 560 IOPS. SATA-väyläisen SSD-levyn lukemat ovat selvästi korkeammat.

Uutuuslevyt tulevat markkinoille 16 ja 18 teratavun kapasiteeteilla. Seagate ei ole vielä kertonut levyjen hintaa.