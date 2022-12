Omnitele mittasi: Suomen 5G-nopeudet hyvää tasoa

Omnitelen tuoreen raportin mukaan 5G-verkkojen yleistymisen myötä kaikkien operaattoreiden mitatut keskimääräiset tiedonsiirtonopeudet olivat erittäin hyvällä tasolla, myös kansainvälisesti vertailtuna. Nopein 5G löytyi Turusta DNA:n verkossa, jossa data siirtyi keskimäärin 642 megabitin sekuntinopeudella.

Mittauksessa DNA:n liittymän keskimääräinen latausnopeus oli suurin seitsemässä kaupungissa, eli Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Turussa, Lahdessa ja Porissa. Kolmessa kaupungissa Eisan verkko mitattiin nopeimmaksi.

Nopeuden lisäksi 5G on lisännyt myös datamääriä. DNA:n tilastot osoittavat, että kuluttajien puhelimissaan käyttämillä 5G-liittymillä on kuluvana vuonna siirretty yli 20 prosenttia enemmän dataa kuin vastaavasti 4G-liittymillä. Mobiilidataliittymiä tarkastellessa ero on vielä suurempi, noin 70 prosenttia. Kotiin kiinteästi asennettavassa Koti 5G -palvelussa ero 4G-dataliittymään on jopa 180 prosenttia.

Tavallisia mobiilidataliittymiä käytetään esimerkiksi tableteissa, tietokoneissa ja modeemeissa. Kiinteästi asennettavaa Koti 5G -dataliittymää käytetään yksinomaan kodin nettiratkaisuna. Kaikkien niiden toiminta perustuu kuitenkin nimenomaan mobiiliverkkoihin.

Omnitele suoritti kotimaisten matkaviestinverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailun Suomen kymmenessä suurimmassa kaupungissa DNA:n tilauksesta. Mittaukset suoritettiin loka–marraskuussa 2022. Tutkimuksessa verrattiin kuluttaja-asiakkaille myytävillä matkapuhelinliittymillä saavutettavia keskimääräisiä lataus- ja lähetysnopeuksia DNA:n, Elisan ja Telian matkaviestinverkoissa. Vertailuun valittiin kultakin operaattorilta nopeimman tiedonsiirtoyhteyden tarjoava matkapuhelinliittymä.