Toimiiko nettisi sillä nopeudella, mistä maksat? Useimmiten näin ei ole, ainakaan laajan amerikkalaistutkimuksen perusteella, josta tietoturvayhtiö AtlasVPN raportoi. Pahimmillaan mitatut nopeudet jäävät alle kolmasosaan luvatuista.

Enkom Active Oy on ostanut Bender GmbH tuotteiden liiketoiminnan Agentuuri Neumann Oy:lta. Bender on johtava laitevalmistaja teollisuuden, energianjakelun, terveydenhuoltotilojen ja sähköisen liikenteen sähköturvallisuuden sekä keskeytymättömän toiminnan turvaamiseksi.

Ohjelmistoalan tuore Sykemittari kertoo, että alan nopea kasvu jatkuu. - Yli 80 prosenttia yrityksistä kasvaa, sanoo Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha. Erittäin hyvä uutinen on se, että alan yritykset palkkaavat yhä useammin junioreita eli suoraan valmistuneita.

Jos ajattelee termiä sijoittaminen, tulee helposti mieleen varakkaat, vanhat miehet. TradeRepublic on uusi peluri sijoitusmarkkinoilla. Yhtiön Suomen maajohtaja Hugo Suidgeest haluaa mullistaa tämän kaiken. - Sijoittamisesta pitää tulla yhtä yleistä kuin säästämisestä, Suidgeest esittää.

Parin poikkeuksellisen vuoden jälkeen pandemian ja patoutuneen kysynnän haastavilla elektroniikkamarkkinoilla on horisontissa merkkejä rauhallisemmasta kyydistä. Mouserin Mark Burr-Lonnon ennustaa ensi vuodelle hitaampaa, mutta ennakoitavampaa kasvua.

Tänä vuonna Metaksi muuttunut Facebook kirjasi vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 9,4 miljardin dollarin tappiot metaversumia kehittävän Reality Labsin osalta. Tämä tai välillä rankaksikin yltynyt kritiikki ei estä Mark Zuckerbergia jatkamasta panostuksia.

Does it Matter? Matter on ylimmän kerroksen protokolla, joka tarkoitus on saada kaikki IoT-laitteet keskustelemaan keskenään. Nyt NXP laajentaa standardia tukevaa piiritarjontaa markkinoiden ensimmäisellä Matter-yhteensopivalla kolmen radion järjestelmällä, joka on integroitu i.MX RT -ohjaimelle.

Valokuituyhtiö Valoo Täyskuitu laajentaa kuituverkkonsa ulottumaan lähivuosina satoihin tuhansiin suomalaisiin koteihin. Uusin investointipäätös on kooltaan 150 miljoonaa euroa.

Simulink on suosittu suunnittelujen mallinnuksen ja simuloinnin graafinen työkalu. Nyt MathWorks ja Infineon Technologies ovat esitelleet laitteistotukipaketin, joka mahdollistaa työkalujen käytön Infineonin uusimpien AURIX TC4x -sarjan mikro-ohjainten suunnitteluun ajoneuvoihin.

RISC-V on Berkeleyn yliopistossa kehitetty avoin RISC-käskykanta, jonka suosio kasvaa nyt kulovalkean tavoin. Yhä useammin RISC-V-prosessori on mukana ohjelmoitavilla FPGA-piireillä. Microchipin julkistukset RISC-V Summitissa ovat tästä yksi osoitus.