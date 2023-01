Samsung lähes kaksinkertaisti pikselien määrän

Ensi kuun alussa Samsung julkistaa uudet Galaxy S23 -sarjan älypuhelimensa. Laajasti uutisoidun tiedon mukaan sarjan Ultra-huippumallissa tulee olemaan 200 megapikselin kamerakenno. Tämä voi olla Samsungin salainen ase taistelussa muita Android-huippumalleja, mutta erityisesti Applen iPhonen kameroita vastaan.

Uusi kenno on nimeltään ICOCELL HP2. Se on HP1-version seuraaja, jossa myös erotteli 200 megapikseliä. Tätä kennoa Samsung ei kuitenkaan koskaan integroinut puhelimiinsa. Viime vuoden S22 Ultrassa oli 108 megapikselin kenno, joten vuoden aikana pikselien määrä Samsungin puhelimen kamerassa on lähes kaksinkertaistunut.

Millaisesta kennossa on kysymys? ISOCELL HP2 sisältää 200 miljoonaa 0,6 mikrometrin pikseliä 1/1,3 tuuman optisessa muodossa. Tämä on sama formaatti, johon nykyiset 108 megapikselin kennot perustuvat.

Pikselien määrän lisääminen ei itsessään paranna kameran ominaisuuksia. Jos pikselien koko pienenee, ne pystyvät sieppaamaan pienemmän määrän valoa.

Samsung on ratkaissut tätä ongelmaa uudella pikselien yhdistämisteknologiallaan, jota se kutsuu nimellä Tetra2pixel. Tekniikka simuloi eri pikselikokoja eri valaistustasojen mukaan. Heikosti valaistussa ympäristössä anturi muuttuu joko 1,2 μm 50 megapikselin kennoksi tai 2,4 μm 12,5 megapikselin kuvakennoksi sitomalla yhteen 4–16 vierekkäistä pikseliä.

Täydemmän 8K-videon (noin 33 megapikseliä) saamiseksi HP2 vaihtaa 1,2 μm:n 50 megapikselin tilaan minimoidakseen rajaamisen ja kaapatakseen enemmän kohtauksesta. Kuvattaessa 8K-videota 30 ruutua sekunnissa (fps), laaja näkökenttä ja suurempi pikselikoko voivat tuottaa teräviä elokuvamaisia videoita.

Toinen tekniikka vähentää kuvien haalistumista kirkkaasti valaistuissa ympäristöissä. Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG) -tekniikan ansiosta jokaisen pikselin sisällä olevan diodin pohjalle on sijoitettu jännitteensiirtoportti elektronien kuljettamiseksi pikseleistä logiikkakerrokseen. Suurella tarkkuudella D-VTG lisää pikseliin toisen siirtoportin, mikä lisää pikselin valotusnopeutta yli 33 prosenttia. Kun elektroneja on tallennettu enemmän ja signaalin siirto on tehokasta, tämä menetelmä voi vähentää ylivalotusta ja parantaa värien toistoa erityisesti kirkkaassa valossa.