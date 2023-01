Python jatkaa suosituimpana, C++ nousussa

Ohjelmistotalo Tiobe rankkaa ohjelmointikielten suosion kuuluisalla indeksillään, joka mittaa hakukonehakuja. Tammikuun tuoreella listalla muutoksia on hyvin vähän. Python jatkaa kärjessä ja niskaan hengittää C.

Itse asiassa kisa Pythonin ja C:n välillä on tiivistynyt. Ero oli nyt Tioben listauksessa marginaalinen ja C:n suosio kasvoi nopeammin.

Tiobe on valinnut viime vuoden ohjlemointikieleksi C++:n. Perusteluna on se, että kieli kasvatti eniten suosiotaan vuoden aikana (+4,62 %). Toiseksi sijoittuivat C (+3,82 %) ja Python (+2,78 %). Mielenkiintoista on, että C++ ohitti Javan ja nousi TIOBE-indeksin sijalle 3 marraskuussa 2022.

Syy C++:n suosioon on sen erinomainen suorituskyky samalla, kun se on korkeatasoinen oliokieli. Tämän ansiosta on mahdollista kehittää nopeita ja laajoja ohjelmistojärjestelmiä (yli miljoonia koodirivejä) C++:ssa ilman, että se välttämättä ajautuu ongelmiin ylläpidossa.

Toinen syy C++:n nousuun on sen "äskettäinen" ja jatkuva uusien kielistandardien julkaiseminen mielenkiintoisine ominaisuuksineen. C++11 julkaistiin vuonna 2011, ja se oli ensimmäinen merkittävä muutos sitten vuoden 1998. Tämän uuden standardin käyttöönotto kesti muutaman vuoden, koska saatavilla ei ollut uutta kielimäärittelyä tukevia C++-kääntäjiä. Toinen tärkeä virstanpylväs on tuore C++20-julkaisu, jossa esiteltiin esimerkiksi moduuleja. Se todennäköisesti nostaa C++:aa edelleen TIOBE-indeksissä lähivuosina.