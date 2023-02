Kiinnostaako 5G ja 6G? Nyt voit opiskella niitä ilmaiseksi

5G alkaa olla levinnyt useimpiin osiin Suomea ja nyt työ alkaa kohti 6G-verkkoja. Mutta mitä nämä pitävät sisällään? Siihen voi nyt jokainen paneutua Helsingin yliopiston avoimella verkkokurssilla. Kurssin lanseerasi tietotekniikan professori Sasu Sarkoma tänään Business Finlandin 6G-tapahtumassa.

Kurssi on nimeltään 5G and beyond. Se on toteutettu MOOC-alustalla ja opiskelu onnistuu kaikilla mahdollisilla laitteilla. MOOC on hyvin suosittu avoin alusta, jolla on yli miljoona rekisteröitynyttä opiskelijaa ja kurssien määrä kasvaa koko ajan.

5G and beyond -kurssilla opetetaan mobiilitekniikan peruskäsitteitä. Sarkoman mukaan painoarvo on 5G:ssä ja sen evoluutiossa, jotka valmistavat kohti 6G-verkkoja. Kurssi keskittyy radioverkkoihin ja core-verkkoihin ja se oikeuttaa myös kahteen ECTS-opintopisteeseen.

- 6G:n odotetaan tulevan käyttöön vuosikymmenen lopulla ja tekoäly ja pilvipalvelut muodostavat aiempia generaatioita keskeisemmän osan verkkoja, Sarkoma sanoi.

Kurssin rakenteesta Sarkoma totesi, että luku 1 on yleiskatsaus mobiiliverkkojen rakenteeseen, standerdeihin ja avainpalveluihin. Luvussa 2 käydään läpi 4G-verkkoja, koska ymmärtääkseen 5G-verkkoja on syytä ymmärtää 4G.n perusteet. - Monet 4G-mekanismit löytyvät myös 5G:stä, Sarkoma sanoi.

Luku 3 kertoo miten 5G-verkot toimivat, ja mikä on esimerkiksi pilvipalveluiden rooli niissä. Lopulta luku 4 vie kohti 6G:tä: mitä tarvitaan teknisesti, mitä regulaation puolella.

Kurssi löytyy osoitteesta 6G.MOOG.FI.