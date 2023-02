Ja eniten suosiotaan kasvattaa… Typescript

JavaScript on edelleen webbikehittäjien suosituin kieli, mutta JetBrainsin mukaan tämän vuoden nopein nousija on Microsoftin TypeScript. Viimeisen kuuden vuoden aikana TypeScriptin käyttö on kolminkertaistunut, JetBrainsin raportissa sanotaan.

Raporttiin on haastateltu yli 29 tuhatta kehittäjää eri puolilla maailmaa. Heistä 65 prosenttia sanoi käyttäneensä JavaScriptiä viimeisen 12 kuukauden aikana. HTML/CSS:n mainitsi 55 prosenttia.

Python on paitsi suosituin kieli ylipäätään, myös kolmanneksi suosituin webbikehittäjien joukossa. 53 prosenttia sanoi koodanneensa Pythonilla viimeisen vuoden aikana. TypeScriptin nous on kuitenkin selvä. Vuonna 2+17 vain 12 prosenttia oli koodannut kielellä projekteissaan, ja viime vuonna osuus oli noussut 34 prosenttiin.

Raportissa pohditaan jo, josko TypeScript olisi korvaamassa JavaScriptiä jollakin aikataululla, mutta näin rohkea ennustetta ei sentään tehdä. JavaScript on käytetyin webbikehittäjien kieli. Ironista kyllä, se on myös eniten inhottu kieli.

Raporttiin voi tutustua täällä.