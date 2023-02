5G nousi viime vuonna yleisimmäksi mobiilitekniikaksi ohi 4G:n. Ranskalaisen Yole Developpementin tutkimus mobiililaitteiden RF-etuasteiden markkinoista osoittaa myös, että 3G on katoamassa markkinoilta kokonaan.

JavaScript on edelleen webbikehittäjien suosituin kieli, mutta JetBrainsin mukaan tämän vuoden nopein nousija on Microsoftin TypeScript. Viimeisen kuuden vuoden aikana TypeScriptin käyttö on kolminkertaistunut, JetBrainsin raportissa sanotaan.

Ericsson on esitellyt uusia sisätilojen 5G-verkkojen laiteratkaisuja. Esimerkiksi uusi radioyksikkö 8850 (kuvassa) sopii suurempiin toteutuksiin, kuten lentokentille ja toimistorakennuksiin. Edeltäjiin verrattuna se vie 80 prosenttia vähemmän tilaa.

Kiinalainen Realme on esitellyt älypuhelimen, joka käyttää 240 watin lataustehoa ensimmäisenä maailmassa. GT Neo 5 -malli on näin markkinoiden ensimmäinen puhelin, joka tukee USB PD -tehonsyöttöstandardin uutta maksimia.

Yhteiskunnan kaikki osa-alueet ovat sähköistymässä, mutta käytössä olevan litium-ionikemian rajoitukset ovat kaikkien tiedossa. Nyt australialaistutkijat ovat kehittäneet akun, joka on paljon nykyisiä edullisempi ja jonka kapasiteetti on litiumioniakkuihin verrattuna nelinkertainen.

DRM-moduulien eli läppärien DIMM-kampojen markkina kääntyi viime vuoden opulla nopeasti laskuun kahden lihavan vuoden jälkeen. Syynä notkahdukseen oli Yole Developpementin mukaan useat tekijät, mukaan lukien geopoliittiset jännitteet ja maailmanlaajuinen inflaatio.

Sovelluskoodauksen työkaluja kehittävä Veracode on tutkinut koodivirheiden määrää sekä sovelluksissa yleensä että erikielisissä koodeissa. Jonkinlainen virhe löytyy keskimäärin 74 prosentista sovelluksia.

Jos halutaan olla oikein karkealla tasolla, langatonta dataa lähetetään niin, että kytketään sähköinen signaalinlähde päälle ja pois antennista. Kun yhteys on päällä, antenni tuottaa radioaallon eli ”ykkösen”, kun se ei ole päällä, tuotetaan ”nolla”. Washingtonin yliopiston tutkijat onnistuneet lähettämään dataa käytännössä ilman virtaa.

Arm ei ehkä päätynyt Nvidian omistukseen, mutta pian pörssiin itsenäisenä vietävä yritys on kovassa kunnossa. Yhtiön tilivuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 746 miljoonaan dollariin eli 28 prosenttia edellisvuotta suuremmaksi.

Elektroniset hintalaput yleistyvät kauppojen hyllyillä, mutta niiden päivitys perustuu tyypillisesti laajaan valikoimaan erilaisia valmistajakohtaisia linkkejä ja protokollia. Bluetooth aikoo nyt kaapata tämänkin markkinan itselleen ja siihen pyritään täysin uudella standardilla.