5G-tukiasemista pitää tulla pienempiä ja kevyempiä, mutta silti niiden täytyy olla yhä suorituskykyisempiä. Nokia vastaa haasteeseen Barcelonan Mobile World Congresissa esitellyllä Habrok-radiolla. Airscale-perheen uusin laite tukee sekä 32 että 64 antennin MIMO-yhteyksiä.

Ohjelmistopohjaisen radion synty juontaa juurensa 1970-luvulle ja rajoittui alun perin sotilassovelluksiin. Kuitenkin edistysaskel FPGA- ja DSP-signaalinkäsittelytekniikoissa, IC-pohjaisten radiolähetinvastaanottimien kehitys ja pienisoluisten langattomien verkkojen kehitys johtivat tekniikan käytön yleistymiseen 2000-luvun alussa.

STMicroelectronicsin erittäin pienikokoisissa ja vähätehoisissa ST87M01-moduuleissa yhdistyvät erittäin luotettava ja vankka NB-IoT-datayhteys sekä tarkka ja joustava paikannus. Täysin ohjelmoitavat, sertifioidut LTE Cat NB2 NB-IoT -teollisuusmoduulit kattavat maailmanlaajuiset matkapuhelintaajuuskaistat ja sisältävät edistyneitä suojausominaisuuksia.

Hallituskauden lopun käännyttyä lähinnä puolueiden väliseksi vaalitaisteluksi moni tärkeä hanke on jumiutunut. Yksi niistä on digitaalinen henkilökortti. Digi- ja väestötietovirasto kertoo, ettei eduskunta ei ehdi käsitellä digitaalisen henkilöllisyyden uudistusta mahdollistavia lakiesityksiä ennen istuntokauden loppua.

Jetson on Nvidian suosittu tekoälyalusta, josta löytyy erilaisia kortteja verkon reunalle suorituskykytarpeen mukaan. Nyt Jetson-kortit ovat tulleet Farnellille, jonka valikoimaan kuuluvat Jetson Nano, Jetson AGX ja Jetson Xavier NX.

San Franciscossa eilen päättyneessä puolijohdetekniikan ISSCC-konferenssissa esiteltiin kymmenittäin uusia mielenkiintoisia sirutekniikoita eri sektoreilta. Yksi mielenkiintoisimmista oli Intelin esittämä NAND-piiri, joka rikkoi aiemmat tiheysennätykset. ISSCC:ssä esitelty piiri on valmistettu 192 metallointikerroksella. Sen kapasiteetti on 1,67 terabittiä, mikä on seurausta viiden bitin tallentamisesta yhteen soluun. Neliömillille dataa sopii näin 23,3 gigabittiä.

Yli 400 ammattilaisen kyberturvatalo Nixu on saanut ostotarjouksen norjalaiselta DNV AS:lta. Käteisostotarjouksen mukaan Nixun hinnaksi olisi tulossa 98 miljoonaa euroa. Nixun hallitus suosittaa ostotarjouksen hyväksymistä.

Valaisemalla näytepinta lyhyillä laservalopulsseilla voidaan luoda filmisekvenssejä erilaisista kemiallisista ja fysikaalisista reaktioista. Göteborgin yliopiston tutkimusryhmä on yhdessä muista korkeakouluista tulevien tutkijoiden kanssa kehittänyt maailman nopeimman laserkameran, joka on ainakin tuhat kertaa nopeampi kuin nykyajan moderneimmat laitteet.

Valaistuksessa siirrytään tämän vuoden aikana energiatehokkaampiin ja vähemmän haitallisia materiaaleja sisältäviin lediputkiin. EU kieltää tästä päivästä lähtien perinteisten pienoisloistelamppujen tuomisen EU:n markkinoille.

GCF eli Global Certification Forum on julkistanut sertifiointitilastonsa viime vuodelta. Kaikkiaan järjestö sertifioi 649 laitetta, joista 240 oli älypuhelimia. Langattomien moduulien sertifiointimäärä kasvoi edellisvuodesta selvästi ja oli nyt 238 eli käytännössä moduuleja sertifioitiin yhtä paljon kuin puhelimia.