Teknologia 23 -tapahtuman yhteydessä järjestettävä startup-yrityksille suunnattu kilpailu on käynnistynyt. Kilpailun tavoitteena on nostaa esiin uusia ja merkittäviä ratkaisuja teknologian alalla. Kisan voittaja palkitaan Suomen Messusäätiön lahjoittamalla 10 000 euron stipendillä.

Alun perin idea taisi olla Applen, että mobiiliverkkojen ulkopuolella esimerkiksi kolaritilanteessa älypuhelimen piti pystyä hälyttämään apua satelliittien välityksellä. Ideasta näyttää tulevan valtavirtaa, ja esimerkiksi Motorola esittelee Barcelonan kännykkämessuilla defy 2 -mallia, joka pystyy kaksisuuntaiseen viestintään satelliittien välityksellä.

OnePlus esitteli Barcelonan kännykkämessuilla futuristisen konseptipuhelimen, jossa on ensimmäistä kertaa tuotu aktiivinen nestejäähdytys älypuhelimeen. Kyse on vasta konseptista, mutta koska kyse on futuristisesta laitteesta, esitetään siitä myös futuristinen arvaus.

Ericsson aikoo vähentää merkittävästi henkilöstönsä määrää. Uutistoimisto Direktin mukaan lähtöpassit ovat tulossa 8500 työntekijälle, joista 1400 työskentelee Ruotsissa.

Nokia-puhelinten valmistaja HMD Global kertoi Barcelonan Mobile World Congress -messuilla käynnistävänsä ensimmäisen vaiheen älypuhelimien valmistuksen ja testauksen tuomisesta Eurooppaan. Nokia ei kertonut valmistuksen aloittamisen aikataulua, eikä tehtaan sijaintipaikkaa.

5G-tukiasemista pitää tulla pienempiä ja kevyempiä, mutta silti niiden täytyy olla yhä suorituskykyisempiä. Nokia vastaa haasteeseen Barcelonan Mobile World Congresissa esitellyllä Habrok-radiolla. Airscale-perheen uusin laite tukee sekä 32 että 64 antennin MIMO-yhteyksiä.

Ohjelmistopohjaisen radion synty juontaa juurensa 1970-luvulle ja rajoittui alun perin sotilassovelluksiin. Kuitenkin edistysaskel FPGA- ja DSP-signaalinkäsittelytekniikoissa, IC-pohjaisten radiolähetinvastaanottimien kehitys ja pienisoluisten langattomien verkkojen kehitys johtivat tekniikan käytön yleistymiseen 2000-luvun alussa.

STMicroelectronicsin erittäin pienikokoisissa ja vähätehoisissa ST87M01-moduuleissa yhdistyvät erittäin luotettava ja vankka NB-IoT-datayhteys sekä tarkka ja joustava paikannus. Täysin ohjelmoitavat, sertifioidut LTE Cat NB2 NB-IoT -teollisuusmoduulit kattavat maailmanlaajuiset matkapuhelintaajuuskaistat ja sisältävät edistyneitä suojausominaisuuksia.

Hallituskauden lopun käännyttyä lähinnä puolueiden väliseksi vaalitaisteluksi moni tärkeä hanke on jumiutunut. Yksi niistä on digitaalinen henkilökortti. Digi- ja väestötietovirasto kertoo, ettei eduskunta ei ehdi käsitellä digitaalisen henkilöllisyyden uudistusta mahdollistavia lakiesityksiä ennen istuntokauden loppua.

Jetson on Nvidian suosittu tekoälyalusta, josta löytyy erilaisia kortteja verkon reunalle suorituskykytarpeen mukaan. Nyt Jetson-kortit ovat tulleet Farnellille, jonka valikoimaan kuuluvat Jetson Nano, Jetson AGX ja Jetson Xavier NX.