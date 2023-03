Nokia päässyt lähes kokonaan eroon FPGA-piireistä

Pari vuotta sitten Nokia oli suurissa vaikeuksissa kannattavuutensa kanssa. Yksi suurimmista syistä tähän oli epäonnistuminen Intelin kanssa energiatehokkaiden tukiasemaprosessorien kehityksessä. Nokia joutui turvautumaan FPGA-piireihin, mikä söi kannattavuutta. Nyt nämä ajat alkavat olla takanapäin.

Esimerkiksi tutkimuslaitosten Omdia ja Dell´Oro mukaan Nokian tukiasemista enää kolme prosenttia perustui Xilinxin FPGA-piireihin. Näin ollen valtaosa laitteista lähti operaattoreille Nokian omalla ReefShark-piirisarjalla varustettuna.

Koko ReefShark-projekti on ollut oikeastaan hämmästyttävän nopea ja onnistunut. Toki se on vaatinut uuden henkilöstön palkkaamista ja tutkimus- ja tuotekehitysmenojen kasvattamista. Viime vuonna Nokian t&k-kulut olivat 4,4 miljardia euroa eli lähes 10 prosenttia suuremmat kuin edellisvuonna.

Satsaus on kannattanut. Nokian katteet ovat parantuneet mobiiliverkoissa selvästi. Tutkimuslaitosten mukaan kannattavuus on jo lähellä Ericssonin lukemia. Seuraavaksi edessä on markkinaosuuden kasvattaminen. Tämä tarkoittaa tietysti ennen kaikkea Kiinan ulkopuolista markkinaa, sillä Kiina on jäissä niin Nokian kuin Ericssonin kannalta. Toimitusjohtaja Pekka Lundmark on kommentoinut, että tämä kehitys olisi jo lähtenyt käyntiin.

Samaan aikaan verkkojen markkina on lähtenyt kasvuun. Vuonna 2021 koko mobiiliverkkomarkkina kutistui viisi prosenttia, viime vuonna tuli jo nousua kolme prosenttia. 5G-verkkolaitteissa viime vuosi oli kuitenkin pettymys ja tällä hetkellä vain 31 prosenttia operaattoreista tarjoaa 5G-palveluja.

Tämä 5G-markkinan hidastuminen viime vuonna voi olla Nokian kannalta sekä hyvä että huono asia. Yleisesti markkinan kutistuminen on tietenkin aina huono kehitys, mutta toisaalta Nokia on nyt valmiimpi haalimaan uusia markkinaosuuksia. Kun se on käytännössä päässyt eroon FPGA-piireistä.