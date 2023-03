Huawein 5G-tukiasema arvioitiin parhaaksi

Tukiasemalaitteiden valmistajat kisaavat välillä jopa verisesti siitä, kenen laitteilla päästään parhaaseen suorituskykyyn esimerkiksi datanopeudessa. Barcelonan Mobile World Congressissa GSMA-järjestö laittoi valmistajien 5G-laitteet järjestykseen. Huawei voitti kisassa usean luokan.

Kyse on vuosittain järjestettävästä GLOMO-kisasta (Global Mobile Awards), jossa palkitaan parhaiden laitteiden lisäksi läpimurtoja, ohjelmistoja ja teknisiä innovaatioita. Nokia ja Ericsson olivat nekin ehdolla useassa kategoriassa, mutta kotiin vietäväksi niille ei pystejä riittänyt.

Parhaaksi verkkolaitteeksi kisassa arvioitiin Huawein 5G-tukiasema, joka tunnetaan nimellä MetaAAU. Palkitsemista perusteltiin 5G-tukiaseman suorituskyvyllä ja energiatehokkuudella.

Mikä MetaAAU sitten oikein on? Lyhyesti sanottuna kyse on aktiiviantennimatriisista. Siinä MIMO-antennien määrä on kasvatettu 192 antennista 384:een eli kaksinkertaiseksi. Sen ansiosta signaalihäviöiden määrää voidaan alentaa jopa 60 prosenttia.

Kaupunkiolosuhteissa MetaAAU parantaa 5G-signaalin voimakkuutta jopa +3 desibeliä, mikä kasvattaa verkon peittoa. Tämä parantaa datanopeuksia sekä päätelaitteeseen että verkkoon päin jopa 30 prosenttia. Sisätiloissa signaalinvoimakkuus paranee jopa 35 prosenttia.

Operaattorien kannalta tehokkaampi tukiasema tarkoittaa tietenkin sitä, että voidaan palvella paremmin suurempaa määrä käyttäjiä. Tämä kääntyy suuremmiksi tuloiksi.

Lisäksi MetaAAU pienentää operaattorien sähkölaskua. Huawein mukaan kolmen sektorin G-tukiasemassa MetaAAU säästää 3100 kilowattituntia sähköä vuodessa. Kun tukiasemia on verkossa tuhansia, tästä syntyy melkoiset säästöt.

Kaikki GSMA:n GLOMO-palkitut löytyvät täältä.