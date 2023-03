Lenovo esitteli eilen uuden polven ThinksStation-tehotyöasemansa. Koneet ovat osoitus siitä, mitä saadaan aikaan, kun suunnitellaan mahdollisimman suorituskykyistä ilman rajoituksia. Huippumalli ThinksStation PX perustuu 12. polven Xeon-prosessoreihin, jolloin käytössä on parhaimmillaan 120 laskentaydintä kahdella Xeonilla.

Linux on maailman ylivoimaisesti käytetyin käyttöjärjestelmä ja esimerkiksi sulautetuissa sovelluksissa sille ei ole oikein vaihtoehtoa. Linux-ytimessä on hieman yli 30 miljoonaa riviä koodia, mutta kuinka monta merkkiä siinä on?

G.hn on ITU:n standardoima tekniikka, joka toimii minkä tahansa kaapelin yli. Siirtotieksi käyvät koaksiaalikaapelit, puhelinlinjat, CAT5-luokan ethernet tai vanha sähkölinja. Nyt tekniikan maksimikaista on kasvamassa nykyisestä 2 gigabitistä 10 gigabittiin sekunnissa.

Barcelonassa järjestetyssä Mobile World Congress 2023 –tapahtumassa Lounea ja Huawei allekirjoittivat aiesopimuksen, jonka tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä jopa 50 gigabitin kuituyhteyksien tarjoamiseksi suomalaisille seuraavien viiden vuoden aikana. Lounean verkossa käytetään 50GPON-tekniikkaa.

Tekoäly ja chattibotit ovat taatusti tämän hetken kuumin puheenaihe elektroniikassa. Älypuhelimien ja tietokoneiden lisäksi koneoppimismallit ovat tulossa myös sulautettujen laitteiden mikro-ohjaimille. Tässä kehityksessä Renesas ottaa nyt ison askeleen.

Yhä useammin kuulee uutisia, joiden mukaan organisaatiot eivät aina edes havaitse mahdollisia kyberuhkia. Fortinetin maajohtaja Mikael Markkulan mukaan tarvitaan uusia malleja SOC-tiimien toimintaan ja koulutusta, jotta resurssien ja henkilöstön vajeeseen voidaan tarttua.

OpenAI:n kehittämä tekoälyyn perustuva keskustelubotti näyttää mullistavan nopealla aikataululla monenlaiset sovellukset. Selaimissa se auttaa kohdentamaan hakuja paremmin. Ja nyt Salesforce tuo ChatGPT:n osaksi suosittua Slack-viestiohjelmaa.

Telia Finlandin yksiköissä tammikuussa alkaneet muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tuloksena 101 tehtävää päättyy. Samalla aukeaa 45 uutta tehtävää.

Tietoturvayhtiö Palo Alto Networks on julkistanut uuden The State of Cloud Native Security 2023 -raporttinsa, johon haastateltiin yli 2 500 korkeantason johtajaa ympäri maailmaa. Raportin mukaan 90 prosenttia yrityksistä ei kykene ratkomaan uhkia riittävän nopeasti.

Vaisala on tänään esitellyt kannettavan Indigo80 -näyttölaitteen, joka on suunniteltu teollisuuden tarkistusmittauksiin, tietojen lyhytaikaiseen tallennukseen, kenttänäytteenottoon, tietojen analysointiin sekä vianmääritykseen.