IBM Securityn X-Force Threat Intelligence -raportti luo vuosittain katsauksen globaaleihin trendeihin kyberturvallisuudessa ja kyberhyökkäyksistä. Viime vuonna kyberhyökkäyksiä tehtiin eniten Aasiassa ja Tyynenmeren alueella (31 prosenttia), Euroopassa (28 prosenttia) ja Pohjois-Amerikassa (25 prosenttia). Yleisin toimintatapa kyberhyökkäyksissä ja tietomurroissa oli vuonna 2022 takaovien (backdoors) käyttö.

Arduino eli ”se toinen kehittäjäkortti” on päivittämässä suosittua UNO-sarjaansa uudella versiolla, joka kasvattaa kortin suorituskyvyn kolminkertaiseksi. UNO R4 julkaistaan toukokuussa ja siitä tuodaan tarjolle sekä riisuttu Minima-versio että Wi-Fi-versio.

Yhden satelliitin pitäminen kiertoradalla vaatii melkoista vaivaa, mutta entä jos pitäisi hallita 648 kerralla? Satelliittien määrän lisääminen avaruudessa ja niiden pitäminen kiertoradalla osumatta mihinkään on keskeinen kysymys, johon Euroopan avaruusjärjestö ESA etsii ratkaisua. Luulajan teknillisen yliopiston robotiikan ja tekoälyn tiimi saattaa olla siihen vastaus.

Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu järjestävät Digiturvallisuus 2023 -messuilla Jyväskylän Paviljongissa Suomen kyberosaamiskeskuksen julkistustilaisuuden. Julkistustilaisuudessa ovat mukana molempien oppilaitosten rehtorit, Jyväskylän kaupunginjohtaja sekä maakuntajohtaja.

Kiinalaistietojen mukaan Samsung kehittää omaa grafiikkaprosessoriaan älypuhelimiin. Tällaisen esiaste nähtiin jo Exynos 2200 -piirisarjassa, jonka sisällä oleva Xclipse 920 GPU syntyi AMD:n ja Samsungin yhteistyöstä.

Jos vaikkapa sähköauton akun kapasiteetin saisi nostettua kaksinkertaiseksi, voisi sillä pidentää ajomatkan tuplaksi tai pienentää akun vaatimaa tilaa. Kalifornialainen Amprius Technologies väittää pystyvänsä tähän litiumioniakuissaan.

Jos on ostanut uuden auton, joutuu sitä edelleen odottamaan kuukausia. Ongelma koskee niin sähköautoja kuin polttomoottorimalleja. Sourcenginen mukaan autojen komponenttien markkinoilla ei päästä tasapainoon vielä pitkään aikaan.

Sulautettujen laitteiden moottorien kehitys on välillä hämmästyttävän nopeaa. Hyvä esimerkiksi kehityksestä on saksalaisen Kontronin uusi moduuli. Mitoiltaan vain 30 x 30 millimetrin sirulle on saatu istutettua kaksi gigabitin ethernet-liitäntää, viiden ytimen Arm-prosessori ja tuki verkon reaaliaikaisten toimintojen ohjaamiseen.

Hiilinanomateriaalien kehittäjä Canatu on päivittänyt hiilinanoputki- eli CNT-kalvon valmistustaan vastatakseen ADAS-lämmitintuotteiden kasvavaan kysyntään autoteollisuudessa. Canatu lisännyt CNT-linjalleen uutta reaktorikapasiteettia ja nostanut samalla automaatiotasoa.

OpenAI kertoo ryhtyneensä lisäämään ChatGPT-bottiinsa lisäosia eli plugineja. Niiden avulla chattibotti voi liittyä kolmansien osapuolten lähteisiin ja tietokantoihin. Tärkein lienee lisäosa, jolla botti voi hyödyntää Microsoftin Bing-hakukoneen hakuja.