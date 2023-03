Vaihda nyt edes SIM-kortin PIN-koodi!

Loihde Trust toimittaa yrityksille turvallisuusratkaisuja, mutta miten yrityksen omat ammattilaiset suojaavat datansa ja identiteettinsä. Tietoturvakonsultti Aino Kivilahti suosittelee salasanapankkien terveen järjen käyttöä. - Ainakin kannattaa vaihtaa se kännykän SIM-ortin PIN-koodi, hän evästää.

Kivilahti kertoi aamulla Loihde Trustin ja Check Pointin kyberturva-aamiaisella, että suojattavan identiteetin keskiössä on aina ihminen. Salasanojen hallinta erillisellä password manager -työkalulla on hänen mielestään suositeltava idea. Siinä erillinen sovellus luo vahvat salasanat, joita käyttäjän ei tarvitse enää erikseen muistaa.

Vapaa-ajalla Linux-järjestelmiin - valkoinen hattu päässä, tottakai - murtautuva Kivilahti suosittelee myös HSM-mokkuloita eli esimerkiksi Yubikeyn kaltaisia ratkaisuja. Tässähän ollaan palaamassa takaisin ”vanhaan aikaan”, jolloin fyysisiä tikkuja käytettiin moneen järjestelmään kirjautumisessa.

Entäpä miten valkohattuhakkeri sitten suojaa omat laitteensa? - Jos lähdetään puhelimesta liikkeelle, niin vaihtakaa nyt SIM-korttinne PIN-koodi. Joidenkin tietojen mukaan 80 prosenttia SIM-korttien tunnusluvuista olisi neljä nollaa tai 1234. Joku voisi vain ottaa pöydällä olevasta puhelimesta SIM-kortin ja laittaa sen omaan luuriinsa. Sen jälkeen SMS-pohjainen monivaiheinen tunnistautuminen menettäisi merkityksensä, Kivilahti varoittaa.

Normaalit käyttöjärjestelmät sinänsä kelpaavat Kivilahdelle, mutta niitä kannattaa päivittää. Ei tarvitse olla mitään super-hyper-tietoturvallista käyttöjärjestelmiä käytössä. - Jos puhutaan palvelimista, niin sitten kannattaa käytössä olla joku Red Hatin Linuxin kaltainen järjestelmä, mutta työpöytäkäytössä normaalit käyttöjärjestelmät toimivat.

Verkossa voi tehdä monia asioita parantaakseen tietoturvaansa. Voi esimerkiksi valita mitä selainta käyttää. - Joskus voi joutua tekemään kompromisseja tietoturvan ja tietosuojan kesken. Jotkut käyttävät DuckDuckGo-hakukonetta, joka on Googlen tietoturvallinen vaihtoehto, jos ei halua, että sinusta kerätään niin paljon dataa.

- Avoimien wifien välttäminen on hyvä keino, vaikka paljon liikennettä onkin salattuna. Man in the middle -hyökkäykset eivät ole vielä menneet minnekään, Kivilahti päättää.