Saksalainen Hetzner toiminut Tuusulassa jo viisi vuotta

Saksalaisen Hetzner Groupin tytäryhtiö Hetzner Finland Oy on juhlinut viisivuotista Suomen-taivaltaan Tuusulan datakeskuksessaan. Hetzner Suomen ensimmäinen datakeskus otettiin käyttöön keväällä 2018, ja siitä lähtien tuhannet asiakkaat ovat käyttäneet Hetznerin palvelimia IT-infrastruktuurinsa tarpeisiin.

Hetzner Data Center Park Helsinki on kasvanut taukoamatta viimeisen viiden vuoden aikana, ja tällä hetkellä sillä on viisi konesalihallia valmiina, joissa on yhteensä kymmenen datakeskusyksikköä. Niistä seitsemän on jo operatiivisessa käytössä.

Jokaisessa noin 4000 neliömetrin kokoisessa rakennuksessa on kaksi konesaliyksikköä, joihin mahtuu jopa 30 000 palvelinta. Kaiken kaikkiaan 150 000 neliömetrin konesali puistolla on tulevaisuudessa tilaa jopa kahdellekymmenelle datakeskukselle.

Suomessa Hetznerillä on 50 työntekijää. Tiedottaja Christian Fitzin mukaan datakeskushinnat ovat Suomessa Saksaa edullisempia alhaisempien energiahintojen takia. Myös kylmempi ilmasto ja sitä myötä pienemmät jäähdytyskustannukset auttavat.

Tuusulan datakeskus saa osan käyttövoimastaan tuuli- ja vesivoimasta.