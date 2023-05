5G-verkkojen mullistava IoT-tekniikka sai protokollatestauksen

IoT-datan siirtoon on olemassa useita eri radiotekniikoita. Mobiiliverkoissa vainta kohdistuu yleensä LTE-M- tai NB-IoT-tekniikkaan. Nämä ovat jatkossa korvautumassa uudella RedCap-tekniikalla, joka on samalla ensimmäinen 5G-verkkoihin räätälöity IoT-radiotekniikka.

RedCap-standardia on kutsuttu myös nimellä NR-Lite. Tarve sille on looginen. Maailma siirtyy 5G-aikaan, mutta perus-5G on moniin sovelluksiin sekä kulutuselektroniikassa että teollisuudessa aivan liian tehokas ja tehoa kuluttava tekniikka. Jos ei tarvita satojen megabittien kaistaa tai millisekuntiluokan latenssia, 5G NR on yksinkertaisesti ylimitoitettu ratkaisu.

5G RedCap on tavallaan eräänlainen kevytversio 5G:stä. Yhteys käyttää 20 megahertsin kanavaa ja yltää noin 85 megabitin datanopeuteen. Laitteissa voi olla 1-2 antennia sovelluksen tarpeen mukaan. Modulaationa käytetään QAM-128:aa. Yhteys voi olla joko Half- tai Full Duplex eli sovelluksen vaatiessa dataa voidaan lähettää samanaikaisesti molempiin suuntiin.

Nyt mittauslaitevalmistaja Keysight on esitellyt ensimmäisen vaatimustenmukaisuuden testausratkaisun RedCap-laitteille. RedCap-testitapausten validoinnit varmistettiin Global Certification Forumin (GCF) äskettäisessä Conformance Agreement Groupin (CAG) #74 kokouksessa.

Kuten kaikissa matkapuhelinkäyttötapauksissa, RedCap-laitteiden käyttötapaukset on testattava perusteellisesti data-, latenssi-, luotettavuus- ja kapasiteettivaatimusten suhteen, jotta voidaan varmistaa, että ne toimivat tarkoitetulla tavalla, ennen kuin ne otetaan käyttöön langattomassa verkossa.

Keysight tarjoaa nyt operaattorille, radiopiirien suunnittelijoille ja laitevalmistajille validoituja RedCap-testitapauksia, jotka kattavat kaikki soveltuvat tyypit – protokollan, RF-lähettimen ja -vastaanottimen sekä radioresurssien hallinnan (RRM). Lisäksi Keysight on ainoa toimittaja, joka on testannut RF-demodulaatiota. Keysightin TP168 -alustan testitapauksen kattavuuden tarjoavat S8704A Protocol Conformance Toolset ja S8705A RF/RRM DVT & Conformance Toolset -ratkaisut, jotka tarjoavat johtavan testitapauksen kattavuuden GCF:n ja PTCRB:n 5G NR -laitteiden sertifiointivaatimuksille.

RedCap-testitapausten validointi perustuu Keysightin meneillään oleviin RedCap-laitteiden kehitystä tukeviin saavutuksiin, mukaan lukien datapuhelun muodostaminen 5G RedCap -spesifikaatiolla ja virtaviivaistetun verkkoemulaattorin julkaiseminen, joka on erityisesti suunniteltu RedCap- ja CIoT-tekniikoiden protokolla-, RF- ja toiminnalliseen testaukseen.

