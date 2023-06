Useimpien yritysten OT-järjestelmään on murtauduttu

Operatiivisesta teknologiasta (OT) on tullut tärkeä osa kyberturvallisuustyötä organisaatioissa. Tietoturvayritys Fortinetin kyselyn perusteella vuonna 2022 kuusi prosenttia organisaatioista raportoi, että niiden järjestelmiin ei ollut onnistuttu tunkeutumaan, vuonna 2023 luku on noussut jo 25 prosenttiin.

Vaikka tilanne on vuodessa parantunut, parantamisen varaa on edelleen, jos kolmen neljästä yrityksestä OT-verkkoon on onnistuttu murtautumaan viimeisen vuoden aikana. Toisaalta OT-verkkoihin liitetään koko ajan lisää laitteita.

- Paikallisten yritysten kanssa käymiemme keskustelujen perusteella myös verkkoon yhdistetyt OT-laitteet ovat yleistyneet Suomessa räjähdysmäisesti. IT ja OT lähenevät toisiaan. Kaikki on yhteydessä verkkoon, ja esimerkiksi reaaliaikaisen data-analyysin mahdollistavaa dataa jaetaan enemmän kuin koskaan. Tämä tarkoittaa, että mahdollinen hyökkäysvektori kasvaa, ja sen myötä kasvavat myös riskit, sanoo Suomen Fortinetin teknologiajohtaja Jani Ekman.

OT-verkkoihin murtaudutaan samoilla menetelmillä kuin IT-verkkoihin. Tunkeutumiset johtuivat tyypillisimmin erilaisista haittaohjelmista (56 %) ja tietojen kalastelusta (49 %). Kolmannes vastaajista ilmoitti joutuneensa viime vuonna kiristysohjelmahyökkäyksen uhriksi.

Ekmanin mukaan OT-tietoturvasta huolehtiminen vaatii toisenlaista ajattelutapaa. - Monien laitteiden ennustettu käyttöikä on yli 25 vuotta, eikä niitä ole suunniteltu vastaamaan nykypäivän kyberturvallisuusympäristön haasteisiin. Monet laitteista ovat osa liiketoiminnan kannalta kriittistä tuotantoa, eikä niitä voi noin vain poistaa verkosta korjaustiedostojen asentamista varten.

Vuoden 2023 operatiivisen teknologian ja kyberturvallisuuden tilaa tarkasteleva raportti osoittaa, että OT-organisaatiot ottavat kyberturvallisuuskysymykset vakavasti, sillä 95 prosenttia organisaatioista aikoo jatkossa sisällyttää OT-tietoturvan tietoturvajohtajien vastuualueisiin. Tuloksista selviää myös, että OT-kyberturvallisuusammattilaisilla on yhä enenevissä määrin kokemusta IT-suojauksen johtotehtävistä tuotejohtamisen sijaan.

