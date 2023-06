FuSa eli Functional Safety viittaa käytäntöihin, tekniikoihin ja standardeihin, joilla pyritään varmistamaan, etteivät laitteet ole ihmisen kannalta vaarallisia. Nohau Solutionsin eilen järjestämässä FuSa-seminaarissa kävi hyvin ilmi, miten turvallisten laitteiden suunnittelusta on tulossa koko ajan vaativampaa.

Eaton rakentaa parhaillaan kriittisten sähkönsyötön järjestelmien ja energiavarastojen tuotantolaitosta Vantaan Tuupakkaan. Helsinki-Vantaan lentoaseman lähettyville sijoittuvaan tehtaaseen muutetaan vielä syksyn 2023 aikana. Kyse on yhdestä viime vuosien merkittävimmästä elektroniikkatuotannon hankkeista Suomessa.

Nexi Groupiin kuuluva maksuteknologiayritys Nets on julkaissut uuden maksupääteratkaisun Npayn. Npay on monipuolinen pilvipohjainen maksuratkaisu, joka toimii useissa Euroopan maissa. Nexi Digital Finlandin kehittämä innovaatio on osa Netsin paikallista kehitystyötä.

OpenSignal on rankannut suomalaisoperaattorien 5G-verkot paremmuusjärjestykseen. Eri mittareilla kaikki operaattorit saavat ykkössijoja vertailussa, mutta puhtaassa nopeusvertailussa DNA oli ykkönen.

Suomen Euroopan mittakaavassa erittäin vanha autokanta sähköistyy liian hitaasti. Autoalan tiedostuskeskus on päivittänyt ennusteensa, joka yltää vuoteen 2040 asti. Sen mukaan ladattavien autojen määrä ylittää polttomoottorikäyttöisten autojen määrän vasta vuonna 2037.

Elisa ottaa Euroopan ensimmäisenä operaattorina käyttöön tuotannonaikaiset ohjelmistopäivitykset Ericssonin toteuttamassa, tuotantokäytössä olevassa 5G Standalone (SA) -verkossa. Näin Elisa voi päivittää runkoverkko-ohjelmistoaan tehokkaasti ”lennossa”, ilman palvelukatkoksia ja asiakkaan käyttökokemusta heikentämättä.

Ennen pidettiin totuutena, ettei Linuxiin ole haittaohjelmia. Tmä ei tietenkään pidä paikkaansa. Vaikka Linux-haittaohjelmien määrä on edelleen poieni verrattuna muihin alustoihin, on se kasvussa. Tämä selviää Palo Alto Networksin turvallisuusyksikkö Unit 42:n tuoreesta uhkaraportista.

Edistyvä IoT-teknologia muuttaa nopeasti energia- ja kaukolämpösektoria. Koko toimialan kannattavuus paranee. Vaikka järjestelmäarkkitehdit pitkään harkitsivat superälykkäiden IoT-järjestelmien integrointia aiemmin, se ei koskaan ollut taloudellisesti mahdollista. Tekniikka oli yksinkertaisesti liian kallista. Nyt on toisin.

Markkinoilla on jo leegio IoT-radiotekniikoita, mutta nyt Amazon on tuomassa tarjolle omaa SideWalk-tekniikkaansa. Se eroaa kaikista muista yhdellä keskeisellä tavalla, sillä linkki nojaa käyttäjien haluun jakaa Amazonin älykaiuttimien ja turvakameroiden yhteyksiä naapurustonsa kanssa.

Tietoturvayhtiön Check Pointin tutkimusosasto on julkaissut toukokuun haittaohjelmakatsauksensa. Qbot-pankkitroijalainen on edelleen yleisin riesa, neljänneksi yleisimmäksi on noussut GuLoader-haittaohjelman versio, joka voidaan tallentaa havaitsematta tunnettuihin julkisiin pilvipalveluihin, mukaan lukien Google Driveen.

Monissa sovelluksissa olisi käyttöä äärimmäisen tarkalle paikannukselle. Toinen tärkeä ominaisuus olisi erittäin pieni virrankulutus. Belgialainen mikroelektroniikan tutkimuskeskus IMEC esitteli VLSI Technology Symposiumissa impulssiradion, joka vastaa molempiin vaatimuksiin komeasti.

Sveitsiläinen LEMO kertoo laajentaneensa S-sarjan push-pull-liittimiä uudella 1S.275-sarjalla, joka tukee 12G-SDI (Serial Digital Interface) 4K Ultra High Definition -siirtoa. Sarjan yksi liitin voi korvata aiemmat moniliittimiset ratkaisut esimerkiksi 4K-ammattilaiskameroissa.

Vaikka liiketoimintaa joutuisikin sopeuttamaan, tietoturvaa ei kannata riskeerata, sanoo 30-vuotisjuhliaan juhlivan turvayrityksen Check Point Softwaren maajohtaja Viivi Tynjälä ETNdigi-lehden tuoreessa kolumnissaan.

Microsoftin tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisia ei huoleta, että tekoäly vie työpaikat. Will AI Fiz Work -tutkimus kertoo, että vain joka kolmas suomalainen pelkää töidensä katoamista tekoälyn takia. Globaalisti lukema on selvästi suurempi, 49 prosenttia.

Mittaustalo Rohde & Schwarz esittelee markkinoiden ensimmäisen automatisoidun ratkaisun, joka nopeuttaa PCIe 5.0- ja 6.0 -kaapeleiden ja -liittimien yhteensopivuustestausta. Yhtiö esittelee ratkaisua ensi viikolla PCI-SIG Developers Conferencessa Piilaakson Santa Clarassa.

Antenniratkaisuja kaikkiin langattomiin verkkoihin kehittävä tamperelainen Radientum ja antennien EMc-testauspalveluja tarjoava Tresolver yhdistyvät. Toistaiseksi Tresolver jatkaa Radientumin tytäryhtiönä valmistautuessaan myöhemmin tänä vuonna tapahtuvaan sulautumiseen.

ETN on julkistanut vuoden ensimmäisen digitaalisen erikoislehtensä. ETNdigi on entiseen tapaan luettavissa ilmaiseksi. Kattaus on jälleen vankka: verkkotekniikkaa, mikro-ohjaimia, uutta audiotekniikkaa, terveydenseurantaa mittaamalla, asiaa testauksen merkityksestä ja laajasti uutisia elektroniikan eri osa-alueilta.

Myös mikroaaltolinkeissä halutaan kasvattaa tehoa ja RF-kuormaa. Yksi keino on siirtyä korkeammille taajuuksille. Pickering Interfaces esittelee ensi viikolla San Diegon IMS 2023 -messuilla uutta relemoduulien perhettään, jotka yltävät 110 gigahertsin taajuuteen.

Tablettien myynti on vähentynyt kaikkialla maailmassa, eivätkä suurimmatkaan teknologiajättiläiset pysty taistelemaan tätä suuntausta vastaan. Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä myytiin 30,7 miljoonaa tablettia, mikä on viidenneksen vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Älysormusyhtiö Oura on esitellyt sormuksiinsa sekä uuden unialgoritmin että sen mukana lähipiiri-ominaisuuden. Lähipiirin avulla Ouran käyttäjät voivat halutessaan jakaa sormuksen keräämät uni-, aktiivisuus- ja valmiustasolukunsa ystäviensä, perheenjäsentensä ja muun lähipiirinsä kanssa.