OnePlussan uusin on lähellä täysosumaa

OnePlussan Nord-sarja on ollut yhtiön myyntihitti ensimmäisestä versiosta lähtien. Nyt yhtiö on esitellyt Nord 3 -puhelimen ja vaikka aiemmatkin Nordit ovat olleet hinta-laatusuhteeltaan hyviä, uusi kolmonen on hyvin lähellä napakymppiä.

Nord 3 on keskihintaluokan puhelin, mutta muotoilussa ja ulkoasussa on haettu premium-fiilistä. Puhelin on vähän epä-oneplusmaisesti kulmikas. Joku voisi sanoa muotoilua iPhone-ripp-offiksi, mutta totuus on, että se näyttää hyvältä.

Osa näyttävyydestä perustuu erittäin ohuisiin reunuksiin. 6,78-tuumaisen ja 2772 x 1240 pikseliä erottelevan ruudun ympärillä on vain 1,46milliset reunukset. Alareunus on 2,31 milliä paksu. Reunusten sisällä ruutu päivittyy jopa 120 kertaa sekunnissa eli Nord 2T:n 90-hertsinen virkistystaajuus on vaihtunut lippulaivatasoon. 10-bittisine värineen ja HDR 10+ -dynamiikan avulla näyttö toistaa värit upeasti.

Oikeasta kyljestä löytyy Alert Slider -liukukytkin. Onneksi OnePlus jatkaa tätä perinnettä Nord-sarjan päämalleissa, vaikka esimerkiksi CE-sarjasta kytkin on jätetty pois. Toisaalta esimerkiksi 10T-mallista liukusäädin puuttui.

Nord 3:n moottorina on Mediatekin 8-ytiminen Dimensity 9000 -piirisarja. 4 nanometrin prosessissa valmistettu suoritin on iso hyppäys eteenpäin Nord 2T:n Dimensity 1200 -piiristä. GPU-suorituskyky on kasvanut 56 prosenttia ja CPU-teho 42,9 prosenttia. LPDDR5-muistin avulla prosessorin ja muistin dataväylä on 75 prosenttia nopeampi kuin Nord 2T:ssä. RAM-muistia on tarjolla jopa 16 gigatavua.

Tällä raudalla on väliä. Käytännössä suorituskyky on lippulaivatasoa. Sovellusten välillä voi vaihtaa nopeammin ja viive vaihdossa on kutistunut puoleen. Geekbench-testissä laite kirjaa lukemat 1084 (single-core) ja 3236 (multicore). Luvut eivät ole tämän hetken kovimpia, mutta kovempia kuin OnePlus 9:n eli kahden vuoden takaisen huippumallin.

Sujuvuutta pelaamiseen tuo 1000 hertsin näytteistysnopeus kosketuksessa. Peliäänet kuuluvat paremmin Dolby Atmos - ja Hi-Res Audio -tuetuissa stereokaiuttimissa.

Akku on 5000 milliampeeritunnin kokoinen ja se latautuu 80 watin teholla. Tämä tarkoittaa akun täyttymistä vartissa nollasta 60 prosenttiin. Täyteen akku latautuu 32 minuutissa. Tämä on toki tuttua lähes kaikista OnePlussan malleista. Nord 3:lle luvataan 1600 lataussykliä. Vaikka puhelin olisi latauksessa joka päivä, akku kestää yli neljä vuotta.

Ehkäpä Nord 3:n paras päivitys on tehty kameraan. Pääkenno on uudesta 11-huippumallista tuttu Sonyn 50 megapikselin IMX890-kenno. Optisen kuvanvakauksen ansiosta kamera ottaa erittäin laadukkaita kuvia, myös makrona. Kameraotoksia löytyy jutun lopusta.

Hämäräkuvausta on parannettu TurboRAW-algotimeilla. Nord 3:n suorituskyky riittää sarjakuvaamiseen ja niiden yhdistämiseen. Testissä kohina oli alhaisessa valossa selvästi aiempia Nordeja alhaisempi.

Toinen kennoon 8 megapikselin ultralaajakamera ja makrokuvaukseen on 2 megapikselin anturi. Nämä ovat aina vähän makuasioita, toiset tykkäävät makrokuvauksesta, toisille se ei ole yhtä tärkeä ominaisuus. Jos harrastaa kuvausta enemmän, makrolle tulee käyttöä. Videota Nord 3 kuvaa 4K-tarkkuudella 60 ruudun sekuntinopeudella.

Nord 3 maksaa Suomessa 549 euroa 16 + 256 gigatavun muistilla (8+128 gigatavua maksaa 499 euroa). Pakkauksessa on mukana 80 watin SuperVOOC-laturi. Nord 2T:tä saa kampanjasta riippuen tällä hetkellä noin 300 euroon. Nord 3 on kyllä houkutteleva paketti myös korkeammalla hinnalla. Lähellä täysosumaa, voisi sanoa.

Kun laitetta on näin paljon kehuttu, niin mitä moitittavaa siitä löytyy? No, OnePlus vähän potkii itseään nilkkaan. Taatusti Nord 3:sta tulee myyntihitti aiempien Nordien tapaan, mutta on tämän jälkeen perusteltua ostaa selvästi kalliimpaa lippulaivamallia? Sen kuluttajat näyttävät.

Pääkenno toistaa värit hyvin ja antaa paljon mahdollisuuksia kuvaamiseen.

Kameran dynamiikka näkyy hyvin valoja ja varjoja kuvattaessa.

Nykypuhelimissa varsin normaaliin tapaan kamera hieman ylivalottaa kuviaan.

Ylivalotus näkyy tässäkin. Toisaalta algoritmit saavat kuvassa esiin paljon detaljeja.

Makro on hyvä.