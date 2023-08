Hyvästi HDMI-kaapelit! Dolbyn uusi tekniikka mullistaa kotiteatterit

Dolby Laboratories on lanseerannut uuden liitäntätekniikan, joka voi olla pitkään aikaan merkittävin uudistus kotiteattereissa ja olohuoneissa. Dolby Atmos FlexConnect yhdistää television äänijärjestelmän langattomiin kaiuttimiin. Hyvästi, HDMI-kaapelit!

TCL on jo ilmoittanut, että sen ensi vuoden mallisto tukee uutta Atmos FlexConnect -tekniikkaa. TCL tuo markkinoille myös langattomien lisäkaiuttimien sarjan, joka on suunniteltu täydentämään sen tulevaa Dolby Atmos FlexConnect -televisioiden valikoimaa.

FlexConnect toimii Atmos 5.1:n ja stereoäänen kanssa. Sen ideanan on sopeuttaa kuuntelutila kaiuttimien erilaiseen lukumäärään ja erilaiseen sijoittelun. Tarkoituksena on vahvistaa Atmos-ääntä tilanteissa, joissa kaiuttimien sijoitus on rajoitettu esteiden, kuten huoneen koon, huonekalujen tai pistorasioiden vuoksi.

Dolbyn mukaan FlexConnect tarkoittaa, että käyttäjät voivat kuulla saman kokemuksen riippumatta siitä, missä he istuvat. Ääntä säädetään kunkin kaiuttimen sijainnin ja ominaisuuksien mukaan.

Tekniikka hyödyntää television mikrofoneja, jotka automaattisesti mappaavat kunkin kaiuttimen sijainnin siten, että audiokokemus on aina optimaalinen. Järjestelmään voi lisätä kaiuttimia vapaasti ja ne voidaan vain lisätä audiotilaan.

Atmos Flexconnect lanseerataan virallisesti IFA-messuilla Berliinissä. Messut alkavat perjantaina ja kestävät viisi päivää.