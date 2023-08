Jos haluat töitä, opiskele Pythonia

IEEE:n Spectrum-lehti on rankannut ohjelmointikielet järjestykseen jokavuotiseen tapaan. Python on listauksen kärjessä ja IEEE:n mukaan se on vain kasvattanut johtoaan. Python alkaa olla dominoiva kieli hyvin monilla ohjelmoinnin alueilla.

IEEE:n mukaan Pythonin dominanssi näyttää lisääntyneen suurelta osin pienempien, erikoistuneiden kielten kustannuksella. Siitä on tullut kaikkien aikojen huippukieli ja joillakin sektoreilla kuten tekoälyssä sen asema on kiistaton ykkönen.

Suosiota kasvattaa sekin, että markkinoilta löytyy jo 70 sentin hintaisia mikro-ohjaimia, joilla voidaan ajaa Python-koodia. Tämä nostaa kielen merkitystä kaikessa sulautetussa ohjelmoinnissa.

IEEE luokittelee kieliä eri tavoin. Yksi kategorioista on ”jobs”, joka kuvaa halutuimpia osaamisia palkkauksessa. Tällä listalla SQL on ehkä hieman yllättäen arvostuksessa toisena Python-taitojen jälkeen. IEEE kuitenkin muistuttaa, että puhdas SQL-ohjelmoija ei saa töitä, vaan työnantajat haluavat SQL-taidot yhdessä jonkin muun kielen, kuten Javan tai C++:n, kanssa.

Nykypäivän hajautetuissa arkkitehtuureissa paljon liiketoimintakriittistä dataa säilyy SQL-tietokannassa, oli kyse sitten vaikkapa rahasummasta pankkitilillä. Jos tälle datalle haluaa jotain tehdä, tarvitaan SQL-taitoja.

Ohjelmointikielten pirstaleisuus ei kuitenkaan ole katoamassa minnekään, vaikka Python dominoikin. Java ja erilaiset C:n kaltaiset kielet ovat yhdessä edelleen Pythonia suositumpia erityisesti suorituskykyisissä tai resurssiherkissä tehtävissä, joissa Pythonin pahamaineinen hitaus on ongelma.

Esimerkiksi IEEE nostaa R-kielen, joka on tilastolliseen analysointiin ja visualisointiin käytetty kieli, joka nousi esiin big datan lisääntyessä useita vuosia sitten. Vaikka se on tehokas, se ei ole helppo oppia, sillä arvoituksellinen syntaksi ja toiminnot suoritetaan yleensä kokonaisille vektoreille, listoille ja muille korkean tason tietorakenteille. Mutta vaikka on Python-kirjastoja, jotka tarjoavat samanlaisia analyyttisiä ja graafisia toimintoja, R on pysynyt suosittuna, todennäköisesti juuri sen erityispiirteiden vuoksi. Ne tekevät R-skripteistä vaikeasti siirrettäviä, joten R-koodaajille on vankka kysyntä.

IEEE:n listaus löytyy täältä.

Kuva: Unsplash