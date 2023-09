Laitetaanko mukaan suomalainen kvanttitietokone?

Kvanttilaskenta on se tekniikka, jolla ratkaistaan tulevaisuuden nykytietokoneille mahdottomia ongelmia. Mutta voisiko kvanttikoneen ostaa itselleen? Voi, espoolainen IQM on esitellyt pienikokoisen IQM Spark -koneen, jonka saa omakseen alle miljoonalla eurolla.

IQM on jo julkistanut valmsitaneensa Espoossa sekä 5, 20 että 54 kubitin kvanttiprosessoreita. Suuremmat järjestelmät on toimitettu VTT:lle sekä Leibnizin superlaskentakeskukseen Saksaan. Sparkissa on 5 kubitin kvanttiprosessori.

Sparkin tehtävä on ennen kaikkea tutustuttaa yliopistoja ja tutkimuslaitoksia kvanttilaskentaan. Yliopistoilla tarjotaankin ilmaista ylläpitoa vuoden ajaksi ja IQM tarjoaa koulutettaville omaa opetusta akatemiansa kautta.

Toisen perustajan ja teknologiajohtaja Kuan Yen Tanin mukaan yliopistot tarvitsevat IQM Sparkin kaltaisia järjestelmiä seuraavan polven osaajien kouluttamiseen. 5 kubitin avulla voidaan tutkia kvanttilaskennan algoritmien kehitystä ja opetella tekniikan käyttöä.

Vaikka markkinoille on jo esitelty jopa kannettavia kvanttitietokoneita, ainakin kiinalaisen SpinQ:n 3 kubitin kone on sellainen, alle miljoonan euron Spark ei ole kannettava laite. Suprajohteisiin perustuva kvanttiprosessori makaa lähes metrin mittaisen kryokammion pohjalla ja koko laitos on vajaan parin metrin korkuinen.

IQM kuitenkin valmistaa kvanttiprosessorit omassa puhdastilassaan Otaniemessä. Myös kryo-laitteisto on pitkälti omaa tuotantoa.

Spark on hyvä osoitus siitä, että IQM:ää voi ainakaan uskalluksen puutteesta syyttää. Joku voisi jopa pitää IBM:n ja Googlen kaltaisten jättien haastamista näin hankalalla alueella pähkähulluna. Toisaalta Otaniemessä on kylmälaboratoriossa tehty vuosikymmeniä, oikeastaan jo vuodesta 1970 lähtien, maailman huippuluokan tutkimusta. IQM on vakava yritys kaupallistaa tätä tutkimustyötä, vaikka kannattavaan liiketoimintaan näin uudelle alalla onkin matkaa.