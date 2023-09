Mitä tarkoittaa halogeeniton kaapelissa?

Kaapeleiden ja johtojen ominaisuuksien luetteloista löytyy usein ”halogeenittomuus”, ”itsestään sammuva” tai kaikenlaisia ”salaisia” lyhenteitä, kuten LSZH. Mitä ne oikein tarkoittavat?

Kaapelin rakenne on paljon monimutkaisempi kuin miltä se saattaa amatööristä näyttää. Kysymys on enemmästä kuin johtimien rakenteesta ja niiden kyvystä johtaa tiettyä virtaa ja tietyn taajuuden signaaleja. Etsiessämme käyttötarkoitukseen soveltuvaa tuotetta joudumme tarkistamaan kaapeleiden erästä erittäin tärkeätä ominaisuutta, nimittäin eristystä, eli mistä ulkovaippa ja mahdollisesti sisäkuorikin on tehty ja mitkä ovat eristyksen käyttöparametrit.

Mitä ”halogeeniton” tarkoittaa? Halogeenit ovat fluori, kloori, broomi, jodi ja astatiini. Ne ovat suoloja muodostavia kemiallisia alkuaineita ja osa vahvoja happoja, mukaan lukien suolahappo. Kaasumaisena aineena sekä palamisesta muodostuvina savuina aineet ovat sen verran myrkyllisiä, että ne aiheuttavat hengenvaaraa.

Ainesominaisuuksien ansiosta halogeenit soveltuvat erinomaisesti monien muovien valmistukseen. Kaapeleissa kyseisen muovit ovat eristyksen ulkokuoria. Materiaaleista yleisin on polivinyylikloridi (PVC), joka on klooriyhdiste.

Jos aineessa ei ole halogeeneja aineen palamisen yhteydessä syntyvän savun myrkyllisyys on vähentynyt. Tämä on hyvin tärkeä paloturvallisuuteen liittyvä ominaisuus. Palossa sisätiloja täyttävä savu on yhtä vaarallista kuin tuli ja kuumuus. Sen takia halogeenittomien materiaalien käyttöön panostetaan – erityisesti kun kyse on asuntoihin, toimistoihin, autoihin ja rautatiekalustoon tarkoitetuista kaapeleista. Hyödynnämme sitä, että viime vuosikymmenien kemiallinen tutkimus on tuottanut useita vaihtoehtoisia materiaaleja, joilla on rajoitettu myrkyllisyys.

Tätä seurasi halogeenittomien kaapeleiden tuotannon kustannusten huomattava lasku. Moni johtava valmistaja, kuten esimerkiksi saksalainen brändi HELUKABEL, toimittaa laajaa valikoimaa tällaisia tuotteita – jotka takaavat erinomaisen suojan asentajille ja käyttäjille sekä parantavat turvallisuutta tulipalon sattuessa.

