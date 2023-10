Ranskalainen RF-laitteiden ASIC-piirien suunnittelutalo Presto Engineering kertoo yhteistyöstään Nokian kanssa. Yhteistyön tavoitteen on kehittää piirejä seuraavan sukupolven mikroaaltoyhteyksille osana DIMIT-projektia, jota tuetaan Ranskan investointipankin (BPI) toimesta.

Doppler-ilmiö tapahtuu, kun aallon taajuus tai aallonpituus muuttuu suhteessa havainnoijaan, joka liikkuu suhteessa aallonlähteeseen. Serbialainen MIKROE on esitellyt suoittujen Click-lisäkorttien sarjaansa uutuuden, joka hyödyntää tätä ilmiötä. Lisäkortti tukee esimerkiksi tunkeutumishälytysten ja automaattisten ovenavausten kehitystä, ja läsnäolon tunnistussovelluksia.

Eaton on tuomassa markkinoille uuden vaihtovirralla toimivan sähköautojen latausaseman, joka laskee automaattisesti tehohuippuja, kun sähköverkossa on ruuhka-aika. Green Motion Building -latausasemaa aiotaan esitellä kuukauden kuluttua Teknologia23-messuilla Helsingissä.

Jos haluaa vanhasta televisiostaan Android-älytelkkarin, se onnistuu jopa muutaman kympin lisälaitteella. Nämä halvat boksit voivat kuitenkin olla todellisia Troijan hevosia. Monissa malleissa laite on tullut valmiiksi haittaohjelmia täynnä.

Eaton tuo Euroopan markkinoille kaikkien aikojen ensimmäisen räkkiin asennettavan kolmivaiheisen UPS-laitteen. Uudessa 15–20 kVA:n Eaton 93PX UPS:ssa yhdistyy korkea hyötysuhde, pieni koko, kustannustehokkuus ja entistä parempi kyberturvallisuus.

USB IF -järjestö julkisti lokakuun lopulla USB4-väylästandardista 2.0-version, joka nostaa datanopeuden C-tyypin USB-liittimen ja -kaapeleiden kautta 80 gigabittiin sekunnissa. Laitevalmistajat pääsevät heti suunnittelemaan uusia tuotteitaan, sillä uutta standardia tukevien komponenttien tulo markkinoille alkoi heti.

Kvanttiteknologiaa jo 10 vuotta tutkinut Bosch aikoo seuraavien kahden vuoden aikana kehittää erityisiä käyttösovelluksia lääketieteen ja liikenteen aloille. Tulevaisuudessa kvanttianturit voivat mahdollistaa huipputarkan navigoinnin ilmassa, maanteillä ja vedessä.

Tietoturvayhtiö Fortinet järjesti eilen teknologiapäivän Helsingin messukeskuksessa. Keynote-puheessaan yhtiön tietoturvajohtaja Ricardo Ferreira kertoi EU:n uudesta NIS2-tietoturvadirektiivistä. Se tuo yrityksille lisää vastuita samalla, kun rikollisten käytössä on yhä edistyneempiä työkaluja ChatGPT:stä lähtien.

Nokia on avannut ensimmäisen 6G Labin Intiaan, Bangaloressa sijaitsevan tutkimuskeskuksensa yhteyteen. Laboratoriossa tutkitaan 6G-perustekniikoita, kuten verkkoa anturina (Network as a Sensor) ja automaatiota.

Huawein uudessa Mate 60 Pro -järjestelmäpiirissä on Kiinassa SMIC:n tehtailla 7 nanometrin prosessissa valmistettu järjestelmäpiiri, jota lännessä on ihmetelty. Puhelimessa on toinenkin yllätys: uusi lähiradiotekniikka, joka haastaa ominaisuuksiltaan niin Bluetoothin kuin Wi-Fi-tekniikat.

Maanalaiset kaivokset ovat haastavia ympäristöjä autonomisten koneiden turvalliselle käytölle, mutta seuraavan sukupolven digitaaliset ratkaisut voivat muuttaa tämän. VTT:n koordinoima tutkimushanke osoittaa teollisen 5G:n ja reunaälyn potentiaalin alalla, ja tuo uusia ratkaisuja turvalliseen kaivostoimintaan.

Nokia on julkistanut ratkaisun, jolla myös pienet ja keskikokoiset yritykset voivat korvata nykyiset verkkonsa yksityisellä 5G-verkolla. Ratkaisu on nimeltään Nokia DAC PW Compactin. Se on tarkoitettu korvaamaan erityisesti Wi-Fi-verkot teollisuuslaitoksissa.

Fujitsu ja japanilainen tutkimuskeskus RIKEN kertovat kehittäneensä 64 suprajohtavan kubitin kvanttitietokoneen. Alustaa tarjotaan yrityksille ja tutkimuslaitoksille, jotka tekevät yhteistä tutkimusta Fujitsun ja RIKENin kanssa.

Oulun yliopiston 6G-lippulaivaohjelman tuoreessa tutkimuksessa pyrittiin mittaamaan satelliitin kautta toimivan Starlinkin verkkoyhteyden tehokkuutta syrjäisillä alueilla. Oulusta itärajalle Suomussalmelle ulottuvalla alueella tutkijat selvittivät, voiko Starlink tarjota luotettavan internetyhteyden. Tulokset olivat lupaavia.

Intel yllätti monet vuonna 2016 ostamalla toiseksi suurimman FPGA-piirien valmistajan eli Alteran 16 miljardilla dollarilla. Nyt setisemän vuotta myöhemmin pääjohtaja Pat Gelsinger ilmoitti, että PSG-ryhmä (Programmable Solutions Group) irrotetaan omaksi yhtiökseen ensi vuoden alussa.

CSC:n Kajaanin datakeskuksessa sijaitseva yhteiseurooppalainen LUMI on tarkoitettu pääasiallisesti tieteelliseen tutkimukseen ja sen tieteeseen varatut resurssit ovat käytännössä täydessä käytössä. Laskennallisen tieteen menetelmät ulottuvat nykyään lähes kaikille tieteenaloille ja supertietokoneista on muodostunut erittäin tärkeä työkalu tutkimukselle.

Tutkijat yrittävät kehittää uudenlaisia rakenteita, jotta mahdollisimman suuri osa auringonvalosta saataisiin muunnettua sähkövirraksi. Bangladeshilaiset tutkijat väittävät kehittäneensä hybridikennon, jonka hyötysuhde olisi 38,39 prosenttia.

Saksalainen KUKA on laajentanut robottivalikoimaansa. Uudet autonomiset mobiilirobotit ovat KMR iisy ja KMP 1500P. Jälkimmäinen jaksaa liikutella jo peräti 1,5 tonnin painoisia kuormia.

4 gigatavun elokuva siirtyy tälle levylle kahdessa sekunnissa. Näin lupaa Samsung uuden T9-sarjan SSD-levynsä kanssa. T9 on Samsungin ensimmäinen SSD-levy, jossa on USB 3.2 Gen 2x2 -liitäntä. Sen ansiosta dataa voidaan lukea ja kirjoittaa jopa 2000 megatavun sekuntinopeudella.

OSM eli Open Standard Module näyttää kasvattavan suosiotaan sulautettujen moduulien kentällä. Kyse on siis suoraan piirikortille juotettavasta eikä mitään erillistä liitäntää käyttävästä moduulista. Avnet Embeddedin uusin moduuli pohjaa NXP:n i.MX93-sovellusprosessoriin.