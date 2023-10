Qualcomm kertoo laajentavansa pitkäaikaista yhteistyötään Googlen kanssa tuomalla RISC-V-pohjaisen puettavan ratkaisun käytettäväksi Googlen puettavien laitteiden Androidille eli Wear OS -käyttöjärjestelmälle. Tavoitteena on kehittää räätälöityjä pienitehoisia ja tehokkaita suorittimia Wear OS -pohjaisiin laitteisiin.

Aina välillä Suomessa tehdyt teknologiset innovaatiot herättävät laajempaa kansainvälistäkin kiinnostusta, mikä yleensä kertoo paljon niiden merkityksestä. Nyt uutiskynnyksen on ylittänyt Aalto-yliopistossa kehitetty langaton lataustekniikka, jossa on onnistuttu pidentämään etäisyyttä, jonka yli lataus onnistuu.

Nokia on tehnyt tiiviisti testejä eri operaattoreiden kanssa 5G-verkkojen oman IoT-tekniikan eli RedCapin parissa. Tekniikkaa on testattu niin Suomessa Telian kanssa kuin ulkomailla BT Groupin kanssa. Päätelaitteet testeissä ovat perustuneet MediaTekin RedCap-testialustaan.

Uusimpia 5 nanometrin ja sitä tiheämpien sirujen valmistaminen edellyttää ns. EUV-litografiaa, jossa rakenteiden valottaminen maskin läpi sirun pinnalle tapahtuu 13,5 nanometrin valolähteellä. Canon sanoo kehittäneensä tekniikan, jolla tiheimpien sirujen valmistus onnistuu yksinkertaisemmin ja pienemmällä tehonkulutuksella.

Viime syksynä Nokia lanseerasi markkinapaikan laajakaistaverkkojen automaatiosovellusten hankintaan. Nyt Altiplano-sovelluskauppaa on laajenntetu viidellä uudella sovelluksella, joiden avulla operaattorien on helpompi pystyttää ja hallita kuituverkkojaan.

Uutistoimisto Reuters on päässyt näkemään Counterpointin kolmannen neljänneksen älypuhelintilastot ja ne ovat huonoja kaikkien suurten valmistajien kannalta. Reutersin mukaan maailmanlaajuiset älypuhelinmarkkinat supistuivat heinä-syyskuussa 8 prosenttia.

Langattoman lataamisen Qi-standardia on paranneltu 2-versiolla, jossa latausalustaan lisätään puhelinta tai muuta laitetta paremmin paikallaan pitävät magneetit. Uusi tekniikka on tulossa markkinoille vielä loppuvuoden aikana julkaistavissa premium-tason älypuhelimissa.

Raspberry Pi on ehtinyt uusimpaan 5-versioon, jota on säätiön johdolla kehitetty neljän vuoden ajan. Se tuo kehittäjille käyttöön lisää suorituskykyä. Nyt uutuutta voi ostaa komponenttien jakelija Mouserilta.

Qt on suosittu graafisten käyttöliittymien kehitysalusta, josta nyt on esitelty versio 6.6. Uusien ominaisuuksien lisäksi uusi versio sisältää vilkaisuja tulevaisuuden toiminnallisuuksiin. Näistä elementtien automatisoitu responsiivisuus on yksi mielenkiintoisimpia.

Intel on esitellyt uudet 14. polven Core-prosessorit pöytäkoneisiin. Valikoiman huipulla on i9-14900K, joka on samalla maailman nopein pöytätietokoneiden prosessori 6 gigahertsin nopeudella.

Sähköautot ovat edelleen polttomoottoriautoja kalliimpia, vaikka ero onkin ollut kutistumaan päin. Mutta kuinka suuri osa sähköauton hinnasta riippuu itse akustosta? Tämä vaihtelee suuresti, käy ilmi Visual Capitalistin tekemästä vertailusta.

PICMG-järjestö hallinnoi yhden kortin tietokoneiden ja moduulien standardeja. Uusin ja tehokkain standardi on COM-HPC, johon on nyt tuotu pienin eli Mini-versio. Kyse on mitoiltaan vain 95 x 70 millimetrin moduulista, jonka teho riittää ohjaamaan autonomista dronea tai mobiilirobottia.

Elon Muskin SpaceX:n omistaman Starlinkin tavoitteena on vuonna 2024 käynnistää kaupallinen satelliitti-puhelupalvelu. Palvelu käynnistyy alkaa tekstiviesteillä ennen puhe- ja datapalvelujen lisäämistä, ja IoT-yhteydet satelliittien kautta ovat tulossa vuonna 2025.

Copilot on jo tuttu käsite koodarien käsissä: tekoäly osaa generoida virheetöntä koodia kehotteiden avulla. Nyt SnapMagic on esitellyt oman tekoälypohjaisen ”siipimiehen” elektroniikkapiirien suunnitteluun.

Kun esimerkiksi nappikuulokkeissa halutaan kutistaa virrankulutusta, se kannattaa sulkea heti kun nappi irrotetaan korvasta. Tämä onnistuu läheisyysanturilla. ROHM on nyt kutistanut tällaisen anturin 2 x 1 millimetrin kokoon.

Avoimen RISC-V-arkkitehtuurin suosio kasvaa koko ajan ja esimerkiksi prosessoreja IP-ytiminä myyvät yritykset myöntävät niiden uhkan jo avoimesti. Nyt yksi RISC-V-pioneereista eli SiFive on esitellyt aiempaa suorituskykyisemmät ytimet, joilla voidaan toteuttaa jo tekoälylaskentaan ja koneoppimiseen sopivia suorittimia.

Ruotsalainen Percepio on kehittänyt työkalun, joka mahdollistaa käytännössä kaikenlaisten tapahtumien monitoroinnin minkä tahansa RTOS.n kehityksessä. Tracealyzer SDK -kehityspakettin avulla kehittäjät voivat luoda mukautettuja havainnointi- ja jäljitysratkaisuja omiin projekteihinsa.

Pian se taas on täällä: auton saattaminen ajokuntoon pakkasyön jälkeen. Itä-Suomen yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteisessä tutkimuksessa selvisi kuitenkin, että Webaston tai muiden polttoainelämmittimien käyttö tekee ajoon lähtemisestä mukavampaa, mutta juuri muuta hyötyä niistä ei ole.

Cloud RAN tarkoittaa radioverkkoarkkitehtuuria, jossa kantataajuuslaskenta tapahtuu pilvessä eli käytännössä datakeskuksessa ja vanha ”tukiasema” on oikeastaan vain älykäs antenni, jossa radiotoiminnot tehdään. Elisa ja Nokia ovat nyt soittaneet ensimmäisen pilvipohjaisen 5G-testidatapuhelun.

Nokia esitteli alkuvuodesta kuudennen polven optisten kytkinten prosessorinsa. PSE-6s -piirisarja on nyt esitellyt tehoaan Colt-operaattorin verkossa. Prosessorin avulla runkoyhteyden kapasiteetti ylsi 800 gigabittiin sekunnissa 1500 kilometrin matkalla.