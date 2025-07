Nyt se tuli: maailman ensimmäinen RISC-V-tabletti

Pine64 on julkaissut maailman ensimmäisen täysin toimivan RISC-V-arkkitehtuuriin perustuvan tabletin – PineTab-V:n. Laitteen myyntihinta alkaa 159 dollarista, ja se on varustettu Debian-pohjaisella Linuxilla. RISC-V on jo pitkään herättänyt kiinnostusta avoimen lähdekoodin prosessoriarkkitehtuurina, mutta konkreettisia kuluttajalaitteita ei ole tähän mennessä juuri nähty. Tilanne on nyt muuttunut: PineTab-V on markkinoiden ensimmäinen käyttövalmis RISC-V-tabletti, joka tarjoaa käyttäjälle GNOME-työpöydän, verkkoselaimen, tekstinkäsittelyn ja jopa yksinkertaisten pelien pelaamisen.

PineTab-V:n sisällä sykkii StarFive JH7110 ‑piiri, jossa on neliytiminen 64-bittinen RISC-V-prosessori (SiFive U74) ja Imaginationin BXE-4-32 ‑grafiikkapiiri. Laitteessa on 10,1-tuumainen IPS-näyttö (1280x800), 2 MP etukamera ja 5 MP takakamera. Tabletti on saatavana kahtena versiona:

4 GB RAM / 64 GB eMMC

8 GB RAM / 128 GB eMMC

Tallennustilaa voi laajentaa microSD-muistikortilla (jopa 2 TB). Liitännöistä löytyvät mm. USB-C 3.0, microHDMI, 3,5 mm kuulokeliitäntä ja irrotettava magneettinäppäimistö.

Toisin kuin aiemmat kehittäjäversiot, vuoden 2025 toinen tuotantoerä toimitetaan Debian 12 ‑käyttöjärjestelmällä, jossa on GNOME-työpöytäympäristö. StarFive on ylläpitänyt jakelua, mutta ohjelmistoversio on edelleen kehityksellinen ja perustuu vuoden 2022 pakettitilanteeseen. Kyseessä on siis ennen kaikkea kehittäjä- ja harrastajakäyttöön tarkoitettu laite, ei vielä valmis kilpailija valtavirtatableteille.

Vaikka PineTab-V ei ole suorituskyvyltään huippuluokkaa, se osoittaa, että RISC-V voi tukea täysimittaista Linux-työpöytäympäristöä ja tuoda avoimuuden mobiililaitteisiin.

Tekniset tiedot