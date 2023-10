Oulun yliopiston monitieteistä tekoälyyn liittyvää tutkimusta esittelevät kaksipäiväiset Arktiset tekoälypäivät järjestetään Linnanmaan kampuksella huomenna ja keskiviikkona. Tapahtuma keskittyy hybridiälyyn, jossa koneoppiminen ja ihmisen älykkyys ja asiantuntemus yhdistyvät.

Tietoturvayritys Check Point on laatinut kyberturvallisuusennusteen ensi vuodelle. Sen mukaan tekoälyn ja koneoppimisen käyttö haittaohjelmissa yleistyy voimakkaasti. Myös deepfake-tekniikka ottaa askeleita eteenpäin.

Muistimoduuleja kehittävä Apacer on esitellyt markkinoiden ensimmäisen DDR5-moduulin, joka tukee teollisuuden lämpötiloja.

Vuonna 2021 Apple julkisti 12,9-tuumaisen iPad Pron, jossa käytettiin ensimmäistä kertaa miniledejä näytössä. Tuolloin ajateltiin, että tekniikka valtaa nopeasti kaikki näytöt, mutta näin ei olekaan tapahtumassa, arvioi näyttömarkkinoita ennustava ja analysoiva DSCC.

Ohjelmointikielten suosiota nettihakujen perusteella listaavaa Tiobe-indeksiä on välillä yhtä mielenkiintoista seurata kuin kuivuvaa maalia, niin vähän muutoksia kielten järjestyksessä tapahtuu. Lokakuussa Tiobe kuitenkin raportoi, että Javan nelostila voi pian olla uhattuna.

Saksalainen perheomisteinen elektroniikan komponenttien jakelija Rutronik laajentaa PC-puolelle. Yhtiöön on perustettu uusi IT Electronics -divisioona palvelemaan IT-järjestelmäintegraattoreita ja jälleenmyyjiä.

LLM- eli suurten kielimallien merkitys näkyy nyt kaikkialla. Nämä mallit kuten LLaMa-2 tai ChatGPT koostuvat miljardeista parametreista ja vaativat suuren laskentatehon. Tähän useiden biljoonien toimintojen laskentakykyyn pitää pystyä alhaisella energiankulutuksella. Enpanjalaisen Semidynamicsin mukaan RISC-V on laskentaan sopiva alusta.

Murata on laajentanut autoteollisuuden kondensaattorien valikoimaansa uudella LLC-sarjalla. Komponentit ovat maailman ensimmäiset 0,18 millimetrin pfofiilin konkat.

DNA lanseeraa ensimmäisenä operaattorina Pohjoismaissa viihdeboksin, joka osaa toistaa Dolby Atmos -tilaääntä. Uutuuslaite pitää sisällään myös kaiuttimet. Boksin varsinainen myynti alkaa viikon kuluttua.

Huawei on pitkään kehittänyt älykellojensa urheilualgoritmien kehitystyötä Suomessa. Eilen yhtiö avasi hulppeat tuhannen neliön tilat Helsingin Salmisaaressa. Suomen Health Labissa työskentelee monitieteinen tutkimustiimi, johon kuuluu kuusi tohtoria ja 20 asiantuntijaa.

VTT ja Euroopan johtava kvanttitietokoneiden rakentaja IQM Quantum Computers ovat saaneet valmiiksi Suomen toisen kvanttitietokoneen. Uusi 20 kubitin kvanttitietokone vahvistaa entisestään Suomen asemaa kvanttilaskentaan investoivien maiden joukossa. Ensi vuoden lopulla tarkoitus on saada valmiiksi 50 kubitin kvanttitietokone.

Lokakuun ajan on vietetty jo 20. vuosittaista kyberturvallisuuskuukautta. 20 vuotta sitten todistimme muun muassa Facebookin, Gmailin ja MySpacen syntyä – ja MyDoom-virusta. Nyt lehtien etusivuilla kerrotaan päivittäin uusista hyökkäyksistä ja haavoittuvuuksista. Kyberturvallisuus on sekä tärkeämpää että vaikeampaa kuin koskaan, kirjoittaa Trend Micron kyberturva-asiantuntija Kalle Salminen.

Monissa teollisissa sovelluksissa on tärkeää tietää laitteen tai akselin asento erittäin tarkasti. Yleensä tähän käytetään magneettiantureita ja optisia enkoodereita, mikä tekee laitteesta kalliin. Renesasin uusi induktiivinen anturi ratkaisee ongelmat suorastaan ylivoimaisella tarkkuudellaan.

Nokia ilmoitti tänään, että Google Fiber ottaa käyttöön Nokian 25G PON -ratkaisun parantaakseen nykyistä kuituverkkoaan ja toimittaakseen asiakkailleen uuden 20 gigabitin laajakaistapalvelun. GFiber tuo nämä jopa 10 kertaa nykyisiä kuituverkkoja nopeammat yhteydet joillekin käyttäjille jo tämän vuoden aikana.

Avoimen RISC-V-arkkitehtuurin kehittäjien perustama SiFive aikoo irtisanoa 20 prosenttia henkilöstöstään eli noin 140 työntekijää. Yhtiö kertoo fokusoivansa toimintaansa uudelleen.

Atom Computing kertoo testanneensa sisäisesti 1180 kubitin kvanttitietokonetta. Kyse on merkittävästä hypystä eteenpäin startupille, joka aiemmin oli rakentanut vain yhden 100 kubitin järjestelmän.

Markkinoille tulee nyt taivuteltavia puhelimia ja niissä kehitys on selvästi mennyt eteenpäin. Mutta entäpä, jos puhelimen näytön voisi taivuttaa vapaasti eri muotoihin. Lenovo on esitellyt tällaista konseptilaitetta Tech World ’23 -tapahtumassaan Teksasin Austinissa.

Jokaisessa älypuhelimessa on jo useita DSP-prosessoreita. Niillä tuotetaan laadukasta ääntä ja tunnistetaan kuvia tekoälyn tarpeisiin. Prosessorien ykkönen on EDA-talo Cadenceen kuuluva Tensilica, joka on nyt päivittänyt kaksi suosittua signaaliprosessoriaan.

Infineon sanoo saaneensa päätökseen kaupan, jolla se ostaa esimerkiksi älypuhelinten pikalaturit mahdollistaneen galliumnitridi- eli GaN-tekniikan kehittäneen GaN Systemsin. On mielenkiintoista seurata, pystyykö Infineon viemään pikalatausta vielä nykyistä pidemmälle?

Nykyauto on jo liitetty verkkoon ja tätä yhteyttä jaetaan eri tavoin myös autossa kulkeville. Voisi jopa sanoa, että autosta on tulossa pyörillä kulkeva reititin monille sovelluksille. NXP Semiconductors on julkistanut AW693-alustan, joka on autoteollisuudelle sopiva langaton yhteysratkaisu.