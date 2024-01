Oululaiselle 6G-tutkimuksen vetäjälle merkittävä tunnustus

Oulun yliopiston professori Matti Latva-aho on saanut merkittävän kansainvälisen huomionosoituksen. Maailman johtava teknologiaa edistävä ammatillinen järjestö IEEE on myöntänyt hänelle IEEE Fellow -arvonimen tämän vuoden alusta. Se myönnetään henkilölle, jolla on erityisen merkittäviä ansioita teknologian kehittämisessä maailmanlaajuisesti.

IEEE myöntää arvostetun Fellow-nimityksen alle 0,1 prosentille äänioikeutetuista jäsenistään vuosittain tiukan arvioinnin kautta. Nimitys on todella ansaittu pitkäjänteisen tutkimuksen saavutuksilla. Professori Matti Latva-aho on ollut koko uransa ajan Oulun yliopistossa langattoman viestinnän tutkimuksen ytimessä. Oulussa jo 1990-luvun alussa aloittanut Latva-aho eteni viestintätekniikan professoriksi vuonna 2000. Lisäksi hän toimi Center for Wireless Communications -keskuksen (CWC) johtajana vuosina 1998–2006. Vuodesta 2017 vuoteen 2021 asti hän toimi akatemiaprofessorina.

Vuodesta 2018 lähtien Latva-aho on ollut kansainvälisesti merkittävän 6G-tutkimuksen kokonaisuuden 6G Flagshipin johtaja. Uransa aikana hän on tehnyt kaikkiaan 653 julkaisua, jotka ovat keränneet 12 819 viittausta muilta tutkijoilta. Hän on lisäksi ohjannut 31 väitöskirjatutkimusta vuosina 2003–2019.

Latva-aho pitää IEEE:n tunnustusta suurena kunniana. - Tämä on huipentuma vuosikymmeniä kestäneelle langattoman viestinnän tutkimukselle. Se mitä yhdessä teemme Oulun yliopistossa, erityisesti uusien taajuuksien allokoinnissa ja langattomien verkkojen kapasiteetin lisäämisessä, on teknologian rajojen työntämistä uusille taajuuksille, yhteiskunnan hyödyksi, Latva-aho pohdiskelee.

IEEE on maailman johtava teknologiakehittäjien yhdistys. Sillä on yli 400 000 jäsentä 160 maassa. Se julkaisee noin 30% maailman sähkö- ja elektroniikkatekniikan ja tietotekniikan kirjallisuudesta ja on kehittänyt yli 1300 teollisuusstandardia sekä on mukana vuosittain noin 1700 konferenssin järjestämisessä.

Oulun yliopiston tutkijoista Matti Latva-aho on seitsemäs tämän nimityksen saanut. Viime vuosina nimityksen ovat saaneet professorit Markku Juntti (2020), Mehdi Bennis (2021) ja Guoying Zhao (2022).