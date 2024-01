HDMI parantui kaikessa hiljaisuudessa

HDMI on yleisin tapa siirtää grafiikkaa, videota ja ääntä televisioruudulle tai näytölle. Tämän hetken yleisin versio on jo vuosia vanha 2.0 ja oikeastaan sen b-versio. HDMI LA esitteli viime elokuussa uuden standardiversion 2.1b. Se tuo monia lisäyksiä liitäntään.

HDMI 2.1 on sekin jo kuusi vuotta vanha standardi. Perusominaisuus on 48 gigabitin kaistanleveys, jonka avulla näyttöön voidaan siirtää 60 kertaa sekunnissa päivittyvää 8K-videota tai 120 kertaa sekunnissa päivittyvää 4K-kuvaa. Eli HDMI 2.1 -televisiolla voidaan pelata teräväpiirtokonsolipeliä, noin karkeasti ajateltuna.

HDMI 2.1b ei kasvata linkin kaistanleveyttä. Sen sijaan standardiin lisättiin tuki dynaamiselle HDR:lle, joten kuvan ominaisuuksia voidaan optimoida jopa kehys kehykseltä. SBTM (Source-Based Tone Mapping) on uusi HDR-ominaisuus, jonka avulla lähdelaite voi suorittaa osan HDR-kartoituksesta näyttölaitteen sijaan. Tämä on erityisen hyödyllistä skenaarioissa, joissa HDR- ja SDR-sisältöä yhdistetään, kuten kuva kuvassa -tilassa tai ohjelmaoppaassa, jossa on integroitu videoikkuna.

HDMI 2.1 pääsee todellisiin oikeuksiinsa oikeastaan vasta 8K-televisioiden myötä. Niitä nähtiin esimerkiksi tämän viikon CES-messuilla laaja valikoima. Toki uusista ominaisuuksista nauttiminen edellyttää Ultra High Speed -merkityn kaapelin käyttämistä. Markettien peruskaapeleilla uudet ominaisuudet eivät tule käyttöön.

Lisätietoja uusimmista HDMI-standardista löytyy täältä.