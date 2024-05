Fortinetin rahoittama ja Cybersecurity Insidersin toteuttama vuoden 2024 Cloud Security Report -tutkimus selvitti, millaisia haasteita organisaatiot kohtaavat pilviympäristöjensä suojaamisessa ja mitä strategioita ne priorisoivat. Peräti 96 prosenttia organisaatioista ilmoitti olevansa kohtalaisen tai erittäin huolissaan pilvipalvelujen turvallisuudesta.

Traficom varoittaa, että liikkeellä on haittaohjelman levitykseen pyrkiviä suomenkielisiä tekstiviestejä. Tekstiviesteissä pyydetään soittamaan palvelunumeroon, josta käyttäjää ohjataan asentamaan Android-laitteelle haittaohjelma. Puhelinnumero vaikuttaa kotimaisen teleoperaattorin tai paikallisverkon numerolta.

Talouden epävarma tilanne näkyi myös kodintekniikan kaupassa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Elektroniikka­- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKOn mukaan esimerkiksi puhelinmarkkinassa sekä kaikista edullisimpien puhelimien että keskihintaisten puhelimien kysyntä on kasvanut.

Älypuhelimien tietoturva puhuttaa jatkuvasti. Suurimpien pelkojen mukaan henkilökohtainen data vuotaa jatkuvasti Kiinaan. Tietoturvauutisia koostava Cybernews laittoi nyt iPhone-puhelimen testiin ja tulosten mukaan puhelin ei koskaan mene nukkumaan. Se on erittäin aktiivinen silloinkin, kun sinä nukut.

Avoin mikro-ohjainten RISC-V-arkkitehtuuri on kasvattanut suosiotaan nopeasti ja nyt myös isot ohjainpiirien valmistajat ovat täysillä kehityksessä mukana. Renesasin sulautetun prosessoinnin ryhmän varatoimitusjohtaja Daryl Khoo korostaa, miten RISC-V laajentaa suunnittelijoiden vapauksia.

Valokuituyhtiö Valoo Oy on käynnistänyt tämän vuoden valokuituverkkojen rakennusurakat. Töitä on aloitettu eri puolilla Suomea roudan sulamisen tahtiin. Tällä hetkellä kaivuutyöt etenevät 50 kilometrin viikkovauhdilla, mutta pian tahti kiihtyy 250 kilometriin viikossa.

Tämän vuoden loppuun mennessä maailmassa on jo 62,4 miljardia avoimeen RISC-V-arkkitehtuuriin perustuvaa prosessoria. Suurin osa näistä laitteista sisältää sovelluskohtaisia ​​ja mukautettuja RISC-V-ytimiä. Osa siruista tulee olemassa avaruudessa, näyttää Microchip.

Tällä hetkellä tihein prosessi, jossa mikropiirejä valmistetaan, on TSMC N3E. Siinä transistorit valotetaan siruille 3 nanometrin resoluutiolla. Ensi vuoden lopulla tuotantoon tulee kahden nanoetrin N2 ja vuonna 2026 jo 1,6 nanometrin N16-prosessi.

Digikameroissa on myös teollisuudessa yleistymässä globaalin sulkimen järjestelmä, jota moni pitää viime vuosikymmenen tärkeimpänä kamerainnovaationa. Mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Onko se aina parempi kuin vierivä suljin.

Japanilaiset NTT DOCOMO, NTT Corporation, NEC ja Fujitsu ovat kehittäneet lähettimen, joka pystyy erittäin nopeaan datansiirtoon 100 ja 300 gigahertsin taajuuksilla. Yhtiöiden mukaan tässä 6G-tutkimuksessa yllettiin sadan gigabitin sekuntinopeuksiin datansiirrossa.

ETH Zürichin teknillisestä korkeakoulusta on irrotettu spinoff-yritys, joka kehittää uudenlaista kalvotyyppistä akkua. Yrityksen nimi on BTRY. Akujen etuna on se, että ne latautuvat vain minuuteissa.

Nokia ja Vodafone ilmoittivat tänään saaneensa onnistuneesti päätökseen end-to-end Open RAN -kokeilun Vodafone Italian kaupallisessa toisen polven 5G- eli standalone-verkossa. Kokeilussa käytettiin Nokian AirScale Massive MIMO -radioita ja Nokian kantataajuusohjelmistoa, joka toimii Dell PowerEdge XR8000 -palvelimilla.

Flash-siruissa transistorien ahtaminen pienempään ei ole toiminut samalla tavoin kuin vaikkapa DRAM-siruissa. Tämän takia valmistajat ovat kasvattaneet bittitheyttä rakentamalla soluja pystysuunnassa. Korealaistietojen mukaan Samsung olisi jo ensi vuonna tuomassa tarjolle NAND-piirejä, joissa on 430 metallointikerrosta.

Tampereella vietetään nyt ansaittua pitkää vappua, kun Tappara juhlii Suomen mestaruutta. Mikään yllätys mestaruuden ei pitänyt olla, sillä Digian tekoäly ennusti sen etukäteen. Kaksi parasta tekoäly ennusti jo joulukuussa. Mihin enää tarvitsemme jääkiekkoanalyytikoita?

PlugX on yli kymmenen vuotta vanha troijalainen, joka antaa hyökkääjälle oikeudet hallita saastutettuja koneita. USB-tikuilla levinneen haitan oletettiin jo kadonneen, mutta tietoturvayritys Sekoia havaitsi, että mato saastuttaa edelleen jopa satatuhatta IP-osoitetta päivässä.

Tänä vuonna voimaan tuleva lainsäädäntö velvoittaa tiukemmat kyberturvallisuusvaatimukset kaikkeen elektroniikkaan kuluttajien IoT-laitteista kriittiseen infrastruktuuriin. Microchip vastaa haasteeseen uusilla 32-bittisillä ohjainpiireillään.

Tällä hetkellä maailman sähköistyminen perustuu litiumiin, mikä on ongelmallinen materiaali. Se reagoi liikaa lämpenemiseen ja lisäksi sitä on saatavissa suhteellisen vähän. Siksi tutkijat etsivät korvaavia kemioita. Korealaistutkijat ovat kehittäneet natriumakun, jonka voisi ladata vain sekunneissa.

Saksalainen Rohde & Schwarz on esitellyt uuden mikroaaltosignaalien generaattori, joka on saatavana neljällä taajuusvaihtoehdolla. Enimmillään SMB100B-generaattori yltää 40 gigahertsiin asti eikä yhtiön mukaan käytännössä tuota laajakaistaista kohinaa generoituun analogiseen mikroaaltosignaaliin.

Kankaanpäässä toimiva Vatajankoski Oy on ottanut käyttöön reaaliaikaisen digitaalisen kaksosen koko omasta kaukolämpöverkostaan. Näin yhtiö saa jatkuvasti tietoa siitä, mitä kaukolämpöverkossa tapahtuu. Kaukolämmön optimointi tarkoittaa energiatehokkuutta ja hiilidioksidipäästöjen vähenemistä.

Teksasilainen AMbiq Micro tunnetaan jo laajasti erilaisten vähävirtaisten ohjainpiirien kehittäjänä. Uusimmalla piirisarjallaan yhtiö tulee AI-laskennan markkinoille. Uusi Apollo510-piiri on jopa 30 kertaa energiatehokkaampi mikro-ohjain tekoälymallien prosessoinnissa kuin nykyiset ohjainpiirit.