Kännykkävalmistajat saivat huippu-uutisia

IDC ennustaa maailmanlaajuisten älypuhelintoimitusten kasvavan 4,0 prosenttia tämän vuoden aikana. Kaikkiaan älypuhelimia tullaan myymään 1,21 miljardia kappaletta. Uutinen on erinomainen älypuhelinvalmistajille, sillä markkina on ollut joko laskussa tia nollakasvussa useamman vuoden ajan.

IDC ennustaa lisäksi, että elpyminen jatkuu ensi vuonna 2,3 prosentin kasvulla. Viiden seuraavan vuoden aikana keskimääräinen kasvu tulee ennusteen mukaan olemaan 2,3 prosenttia, joten alan laihat vuodet näyttävät olevan takanapäin.

Vaikka markkina kasvaa joka puolella, IDC:n mukaan on tärkeää huomata, että suurimman osan kasvusta vetää Android. Googlen kännykkäekosysteemissä kasvu on 4.8 prosenttia, kun Applen iOS-leirissä jäädään tänä vuonna 0,7 prosenttiin.

Tätä selittää osin se, että viime vuosi oli iOS-alustalle selvästi Androidia vahvempi. Lisäksi kilpailu kiristyy Kiinassa, mikä heikentää Applen kasvumahdollisuuksia maailman suurimmilla kännykkämarkkinoilla.

IDC:n mukaan kasvu perustuu vahvasti 5G-laiotteisiin, joiden myynti kasvaa tänä vuonna lähes 16 prosenttia. Myös ensi vuonna 5G-puhelimissa päästään yli 10 prosentin kasvuun (+13,2 %). Ensi vuoden lopulla jo kolme neljästä uudesta älypuhelimesta toimii 5G-verkossa.

Jos alustoja verrataan kesihinnan perusteella, ero on hurja. Tänä vuonna iPhonen keskihinta on 1039 dollaria. Vuonna 2028 se laskee hieman, mutta on silti 998 dollaria laitteelta, IDC ennustaa. Samaan aikaan Android-puhelimen keskihinta putoaa 276 dollariin laitteelta.