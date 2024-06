Uusi muisti alkaa korvata vanhaa SO-DIMM-kampaa

Monissa läppäreissä käytetään SO-DIMM-moduulia keskusmuistina. Sitä korvaamaan kehitetty CAMM2-muisti alkaa nyt tehdä kunnolla tuloaan markkinoille. Taiwanin Computex-messuilla Kingston Technology esittelee uutta CAMM2-moduuliaan, joka tukee DDR5-liitäntää.

CAMM on lyhenne sanoista Compression Attached Memory Module. Alun perin Dellin ultraohuisiin kannettaviin kehittämä CAMM-konsepti Dell esitteli CAMM-konseptin vuoden 2022 lopulla JEDEC:lle, jotta uusi formaatti saataisiin standardina kaikkien käyttöön.

CAMM2 tuo monia etuja erityisesti ns. ultrakannettavia valmistaville. SO-DIMM-moduuleihin verrattuna tiheys on suurempi, joten samaan tilaan saadaan ahdettua enemmän RAM-muistia. Enimmillään jopa 128 gigatavua.

CAMM2 on lisäksi suunniteltu suurempiin datansiirtonopeuksiin, joten esimerkiksi pelaamisen ja multimedian prosessointiin on luvassa lisää suorituskykyä. CAMM2-moduulien lämmönsiirto on aiempaa parempaa, joten läppäri käy viileämpänä.

Kingstonin Computexissa esittelemä CAMM2-moduuli on Fury-sarjaan tuotu DDR5-kampa. Sen kapasiteetti on 32 gigatavua. Moduulien hintoja yhtiö ei vielä esitellyt.