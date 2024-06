PAM4-signaalia tiukempaan tilaan

PAM4 eli nelitasoinen pulssiamplitudimodulaatio (Pulse Amplitude Modulation 4-level), on modulointimuoto, jota käytetään suurinopeuksisissa tietoliikennejärjestelmissä. Se koodaa dataa käyttämällä neljää erillistä amplituditasoa, jolloin voidaan lähettää 2 bittiä per symboli. Tämä on parannus perinteiseen NRZ (Non-Return to Zero) -modulaatioon verrattuna, joka lähettää 1 bitin symbolia kohti.

Samtec on lisännyt kaapelivalikoimaansa NovaRay-sarjan, jossa yhdistyvät äärimmäinen tiheys ja suorituskyky. Kaapeli käyttää 40 prosenttia perinteisiä kaapeleita vähemmän tilaa syöttämään 112 gigabittiä sekunnissa PAM4-kanavaa kohti.

NovaRay-kaapelikokoonpanot mahdollistavat erittäin alhaisen (<30 dB, FEXT ja NEXT) ylikuulumisen 40 gigahertsiin asti. NovaRay-kaapelit ovat PCIe 6.0- ja CXL 3.1 -yhteensopivia, ja ne toimivat teollisuuslämpötilassa -40 … +125 ˚C.

NovaRay -liittimen innovatiivinen muotoilu yhdistää äärimmäisen suorituskyvyn äärimmäiseen tiheyteen, mikä on kriittistä nopeuksien kasvaessa ja järjestelmän koon pienentyessä. Täysin suojattu differentiaaliparirakenne ja kaksi luotettavaa kosketuspistettä tuovat liitäntään markkinoiden johtavan 4,0 terabitin yhteenlasketun tiedonsiirtonopeuden.

NovaRay-kaapelikokoonpanot sisältävät kaksi liitintä, ja niitä on saatavana valinnaisilla suojaus- ja lukitusjärjestelmillä.