Microsoftilla on nyt eniten datakeskuksia

Pilvilaskennan jättiläiset Microsoft ja Amazon ovat ottaneet merkittäviä harppauksia datakeskusverkostonsa laajentamisessa vastaamaan asiakkaidensa jatkuvasti kasvaviin vaatimuksiin. Stocklytics.comin mukaan Microsoft on ottanut johtoaseman yli 300 palvelinkeskuksellaan. Samalla se ohitti aiemmin ykkössijaa hallussaan pitäneen AWS:n.

AWS:llä on kerättyjen tietojen mukaan 215 datakeskusta. Yhtiön verkosto on jaettu 33 Regioonaan, joista Euroopassa on kahdeksan. Suomea lähinnä oleva AWS:n oma keskus on Tukholmassa, jossa sijaitsee yhtiön Pohjois-Euroopan Region-keskus.

Googlella on käytössää 25 datakeskusta. Lähin on tietysti Summan vanhassa tehtaassa Haminassa. Meta/Facebookilla on 24 datakeskusta, joista lähin Ruotsin Luulajassa.

Microsoft, Google Cloud ja Amazon Web Services hallitsevat pilvipalvelumarkkinoita, ja niiden osuus oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 75 prosenttia uusiin datakeskuksiin käytetyistä 76 miljardista dollarista. AWS on pilvimarkkinoiden ykkönen 31 prosentin markkinaosuudella, mutta Microsoft on ottanut sitä kiinni nopeasti. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Microsoftin osuudeksi arvioitiin 25 prosenttia.

Applella on eri puolilla maailmaa ”vain” kymmenen datakeskusta.

