C++ ensimmäistä kertaa C:n ohi suosiossa

Ohjelmointikielten suosiota mittaavassa TIOBE-indeksissä nähtiin kesäkuussa suorastaan historiallinen muutos, kun C++ nousi ensimmäistä kertaa toiseksi suosituimmaksi kieleksi ohi C:n. C++:aa käytetään voimakkaasti sulautetuissa järjestelmissä, pelikehityksessä ja talouskaupan ohjelmistoissa.

C++ kehitettiin C-kielen paremmaksi, objektiorientoituneeksi versioksi. Siltä vei kuitenkin peräti 39 vuotta nousta esi-isäänsä suosituimmaksi TIOBE-listalla. Kasvun taustalla ovat johdonmukaiset, kolme kertaa vuodessa tapahtuvat päivitykset vuodesta 2011 lähtien, suorituskyky ja skaalautuvuus.

C++ on ollut indeksissä jatkuvasti kolmannella sijalla joulukuusta 2022 lähtien, jolloin se vei paikan Javalta. Helmikuusta 2023 lähtien suosio on noussut tasaisesti. C++ on nyt ehtinyt versioon 23.

Muuten TIOBE-listalla ei ole isoja muutoksia. Python jatkaa kärjessä entiseen malliin ja Java majailee neljäntenä C++:n ja C:n jälkeen. C# säilytti paikkansa viidentenä, Javascript nousi yhden pykälän kuudenneksi. Listan kovin nousija on Go, joka nousi seitsemän pykälää korkeammalle sijalle seitsemän.

Visual Basic, Assembly ja Matlab putosivat listalla alaspäin.