Suomi sitoi itsensä suprajohtaviin kvanttiprosessoreihin

VTT ilmoitti eilen aloittavansa kilpailutuksen, jossa etsitään laitetoimittajaa valmistamaan tuleva 300 kubitin kvanttitietokone Otaniemeen. Tulevan koneen suhteen on päädytty käyttämään suprajohtaviin piireihin perustuvaa ratkaisua, vaikka tarjolla olisi ollut muitakin.

VTT:llä mikroelektroniikan ja kvanttiteknologioiden ohjelmaa vetävän Piia Konstarin mukaan VTT teki markkinakartoitusta suprajohtavista ja fotonisista koneista. - Tämän päivän ymmärrykseen perustuen meillä on näkemys, että suprajohtavalla kvanttikoneella voimme saavuttaa hankkeen haastavat tavoitteet halutussa aikataulussa.

Konstarin mukaan suprajohtavaan teknologiaan pohjautuva kvanttitietokone vastaa myös parhaiten VTT:n strategisiin tavoitteisiin. - Suprajohtava teknologia on riittävällä kypsyystasolla ja teknologiaa on testattu käytännössä, jolloin hankinnan riski on VTT:n kannalta pienempi. Hankinnassa tehdään yhteiskehitystä VTT:n ja toimittajan kesken, joten riskienhallinnan kannalta on merkittävää, että VTT:llä on jo vahvaa osaamista suprajohtavasta teknologiasta.

Tämä viittaa tietenkin VTT:n nykyisten kvanttitietokoneiden toimittajaan eli IQM Quantum Computersiin. Konstarin mukaan kilpailutusta ei voida rajata vain suomalaisiin yrityksiin, vaan kilpailutus on auki osallistumispyynnössä kerrotut vaatimukset täyttäville EU/ETA-alueen yrityksille ja konsortioille sekä WTO:n GPA-sopimuksen osapuolimaista tuleville tarjoajille. - Markkinakartoituksen perusteella kyseistä teknologiaa tarjoavia yrityksiä on riittävästi, jotta voidaan saada aikaan aitoa kilpailua, hän sanoo.

Voidaan olettaa, että IQM on kisassa mukana. Yhtiö ei kuitenkaan eilen vastannut ETN:n kysymyksiin uudesta VTT:n koneesta. Suomessa toimii toinenkin merkittävä kvanttitietokoneyritys SemiQon. Se rakentaa piipohjaisiin puolijohdesiruihin perustuvia kvanttitietokoneita, joten ei voi olla mukana VTT:n kilpailutuksessa. Toimitusjohtaja Himandri Majumdarin mukaan VTT:n päätös ei tullut yllätyksenä.

- Kyllä, tiesimme tämän jo maaliskuussa. Tämä projekti on jatkoa meneillään olevalle kvanttitietokoneen rakennusprojektille, joka perustuu 5, 20 ja 50 kubitin suprajohtaviin modaaleihin. Uutta tässä hankkeessa on toivottavasti se, että kyseessä on innovaatioprojekti, jossa suomalaiset yritykset etsivät yhdessä skaalautuvaa ratkaisua kvanttilaskentalaitteistoon.

Majumdarin mukaan IQM:n kaltaiset yritykset ovat edelläkävijöitä esimerkiksi suprajohtavien modaliteettien alalla Suomessa, mutta SemiQonin kaltaisilla yrityksillä on myös ainutlaatuisia teknologioita, joita voimme tarjota avuksi skaalautumiseen, vaikka se itse kehittääkin puolijohdepohjaisten kvanttiprosessoreita. - Skaalautuvuus on haaste kaikille teknologioille, ja uskomme, että meillä saattaa olla ratkaisu, joka voi hyödyttää spin-kubittien lisäksi myös suprajohteita ja muita modaliteetteja. Olemme innokkaita näkemään tällaisen ekosysteemin yhteisen ponnistuksen.

Majumdar myörtnää, ettei puolijohdepohjaisiin spin-kubitteihin pohjautuva teknologia ole tällä hetkellä yhtä kypsällä tasolla kuin suprajohtava teknologia. - Odotamme, että Suomi tarkastelee SemiQonin tavoittelemaa puolijohdepohjaista järjestelmää tulevaisuuden ratkaisuna nykyisen sijaan. Toistaiseksi suprajohtaviin järjestelmiin sijoittaminen lyhyen aikavälin ratkaisuna on järkevää pysyä globaalissa kilpailussa. Ymmärrämme tämän näkökohdan.